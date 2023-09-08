  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 15:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兜搭按摩】荃灣内地女兜搭6旬男上樓按摩　同伙乘機盜走2張信用卡

社會 13:36 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

荃灣内地女兜搭6旬男上樓按摩，趁機盜取2張信用卡。（資料圖片）

荃灣警區特別職務隊人員昨日（7日）於荃灣河背街附近進行反罪惡行動期間，發現2名男女形跡可疑，遂上前截查。經調查後，拘捕該名內地男子及女子，年齡分別48歲及37歲，涉嫌「盜竊」及「違反逗留條件」。

調查顯示，該名37歲被捕女子在川龍街接觸一名63歲男受害人，聲稱向其提供按摩服務，並帶受害人到河背街一樓上單位，其後該名48歲被捕男子進入單位，懷疑盜去受害人2張信用卡。人員其後於一輛的士拘捕該2名男女，涉嫌「盜竊」及「違反逗留條件」，並於的士上起回部分失物。該2名被捕男女現正被扣留調查，案件交由荃灣重案組第二隊跟進。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】汗臭異味或反映隱疾危機　中醫師拆解汗液奧秘教4招KO汗臭

警方呼籲，近日有多宗手法類近的案件發生，犯案人主要在街上兜搭男子，聲稱提供按摩服務並帶受害人到房間後，同黨再趁受害人不注意時盜去其財物。警方呼籲市民應對陌生人提高警覺，保管好自己財物，免招損失。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【全港大水浸】天文台1小時錄158毫米雨量　破1884年以來最高紀錄
今日 12:37
【全港大水浸】天文台1小時錄158毫米雨量　破1884年以來最高紀錄
【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人
今日 13:07
【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人
【黑色暴雨】全港多區成澤國　一文看清多區情況【圖輯】
今日 13:46
【黑色暴雨】全港多區成澤國　一文看清多區情況【圖輯】

你可能感興趣

【全港大水浸】天文台1小時錄158毫米雨量　破1884年以來最高紀錄
今日 12:37
【全港大水浸】天文台1小時錄158毫米雨量　破1884年以來最高紀錄
【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人
今日 13:07
【雷霆2023】警搗上水非法百家樂賭檔　拘捕22人包括一名女負責人
【黑色暴雨】全港多區成澤國　一文看清多區情況【圖輯】
今日 13:46
【黑色暴雨】全港多區成澤國　一文看清多區情況【圖輯】
信用卡 按摩 罪案 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
今日 11:39
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】