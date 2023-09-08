【兜搭按摩】荃灣内地女兜搭6旬男上樓按摩　同伙乘機盜走2張信用卡

▲ 荃灣内地女兜搭6旬男上樓按摩，趁機盜取2張信用卡。（資料圖片）

荃灣警區特別職務隊人員昨日（7日）於荃灣河背街附近進行反罪惡行動期間，發現2名男女形跡可疑，遂上前截查。經調查後，拘捕該名內地男子及女子，年齡分別48歲及37歲，涉嫌「盜竊」及「違反逗留條件」。



調查顯示，該名37歲被捕女子在川龍街接觸一名63歲男受害人，聲稱向其提供按摩服務，並帶受害人到河背街一樓上單位，其後該名48歲被捕男子進入單位，懷疑盜去受害人2張信用卡。人員其後於一輛的士拘捕該2名男女，涉嫌「盜竊」及「違反逗留條件」，並於的士上起回部分失物。該2名被捕男女現正被扣留調查，案件交由荃灣重案組第二隊跟進。

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警方呼籲，近日有多宗手法類近的案件發生，犯案人主要在街上兜搭男子，聲稱提供按摩服務並帶受害人到房間後，同黨再趁受害人不注意時盜去其財物。警方呼籲市民應對陌生人提高警覺，保管好自己財物，免招損失。

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責任編輯：楊佩瑩