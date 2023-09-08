【黑色暴雨】打工仔暴雨下趕返工　的哥杏花邨落置地開價$500

▲ 的哥開出$500車資後，港男決定唔返工！

很多工種在惡劣天氣下仍然要如常返工，但天文台昨晚上11時許發出黑雨警告及山泥傾瀉警告，多條道路水浸或出現下陷，城巴及九巴一度宣布停駛，令很多打工仔都沒有交通工具返工，惟有轉乘的士，有港男在網上發文指，由杏花邨截的士到中環置地廣場，的哥竟然開價$500，正當打工仔考慮時，一秒後的哥就踩油絕塵而去，打工仔嬲爆表示「得!我唔返工!」帖文引來網友熱議！

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該名叫Jacob的男網友在「筲箕灣西灣河關注組」發文，「由杏花落置地!你...你開價五舊！！！諗一秒你就篤油走？？！得！我唔返工！」

帖文引來網民留言，有網友指今次黑雨情況可以理解的哥行為「佢一浸架車死硬，到時你會同佢分擔維修開支？收五舊係賭博，仲要係唔抵博。跟錶就全世界無的士，中環有金執你都去唔到。覺得唔值就好搭，留返畀要搭嘅人。」、「連巴士都冇邊有可能唔加錢」。「杏花上返東廊佢都同你博，大家都唔知點～雖然佢係唔啱，但又唔係唔可以理解。」

有網民就覺得的哥是趁火打劫，

法例有規定可以唔按錶收費。

惡劣天氣下乘的士保險點計？

惡劣天氣襲本港，安全起見要留在家中，不過迫不得已要趕返工，而需要乘的士，究竟保險包唔包呢?

根據國際保險機構「美國國際集團（AIG）」，車主自願購買的汽車保險「綜合汽車保險（汽車全保），保障範圍擴張至「第三者責任保險（三保）」以外，涵蓋投保人、投保汽車及在惡劣天氣如8號風球、黑雨下所造成的人身傷亡及財物損失等，保險公司會在條款細則内列明相關賠償範圍，當汽車因天災損毀，例如被重物或大樹壓毀、被風吹翻、玻璃窗損毀、車輛因水浸而報銷等，保險公司會根據車主是否採取合理預防措施保障其車輛免受打風或天災破壞而賠償；如評估後保險公司得知車主在8號風球或者黑雨期間，在沒有必要下駕車前往高風險地區，會認爲車主沒有合理地盡力避免意外發生而拒絕理賠。

至於「第三者責任保險」，AIG說涵蓋範圍小，通常僅保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，因此如發生意外，自身傷亡或車輛損毀無法向保險公司索償。



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責任編輯︰陳麗薇