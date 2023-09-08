【香港夜經濟】中環酒吧用廚房食材融入經典調酒　加入薑醋辣椒油鹹檸大蔥變身創新酒品

▲ 中環酒吧用廚房食材融入經典調酒，加入薑醋辣椒油鹹檸大蔥變身創新酒品。

要搞旺香港夜經濟，當然少不了蒲吧，同爺爺蒲又好，帶嫲嫲見識也好，總之與眾同樂就一定Happy又繽紛，位於香港鴨巴甸街和歌賦街交界處的中心地帶，有一家特別的食店，就好似白領麗人一到夜間即變身蒲吧辣妹，DIO是一家特色的咖啡酒吧，白天是手工咖啡的天堂，夜晚則是品味調酒的目的地，將亞洲元素融入經典調酒中，並向香港充滿活力的傳統致敬，旨在創造一種獨特而難忘的體驗。

一家以咖啡與調酒的融合而聞名的咖啡酒吧，近日推出一份誘人的新菜單——「灶神」系列，向舊香港的經典風味致敬。這份非凡的新創調酒系列展示了香港家庭中常見的、卻常被忽視的、充滿地道粵式風味的食材。

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為了「在杯中展現舊香港的輝煌」，同時向灶神致敬，這一份充滿激情的菜單，將酸、甜、苦、鹹等一代代傳承下來的粵式風味帶入生活。每一款飲品都經過精心設計，將這些習以為常的味道提升到一個新的層次。

四款迷人新創作

1.KEUNG SOUR (姜醋) ：一款對經典中式菜肴姜醋豬腳的致敬，姜醋採用了中國廣東省的甜醋。這款迷人的飲品結合了甜醋、甜苦艾酒、新鮮青檸汁、姜汁汽水和適量的新鮮姜，帶來了一種清爽誘人而振奮的體驗。

2.CHIU CHOW (潮州)：以潮州辣椒油為主角，這是香港地區的特色調味料，這款非凡的飲品捕捉了該地區活潑風味的精髓。由乾氈酒、辣椒利口酒、草本利口酒、新鮮檸檬汁和獨特的潮州和韓國辣椒粉混合而成，潮州調酒帶來了一種火辣的刺激，回味著城市的傳統美食。

3.SALTED LIME HIGHBALL (鹹檸高球)：一款清爽而懷舊的飲品，捕捉了舊香港的精華，這是對古老的咸檸七喜汽水的重新演繹。這款解渴的飲品採用了許多喚起舊香港文化的食材，如陳皮浸泡威士忌、蔗糖汁、咸檸和金桔利口酒。陳皮為威士忌增添了柑橘和芳香的氣息，而蔗糖汁和咸檸汁平衡了飲品的甜度和酸度。金桔利口酒增加了一絲苦味和一點花香。這款高球是鮮、甜、酸的交響樂，讓人回想起逝去的時代。

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4.LEEKGRONI (大蔥尼格羅尼)：以粵式美食中常見的日常食材為主題，這款直截了當的飲品將卑微的大蔥推向前台。這款飲品由大蔥浸泡的氈酒、乾苦艾酒、苦精和新鮮大蔥片裝飾而成，這款精緻的飲品將大蔥的香氣和著名的九重浪愛爾蘭氈酒的植物香氣融合在一起，提供了一種獨特的味覺體驗，是生活中簡單樂趣的本質。

憑藉這份迷人的新菜單，DIO繼續吸引香港居民和遊客的挑剔味蕾。將地道的粵式食材與調酒藝術結合，這些調酒以無與倫比而迷人的方式封存了舊香港的精神。雞尾酒每款價錢為港幣118元，另設加一服務費。

地址: 中環鴨巴甸街8號

編輯：葉翠華