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【黑色暴雨】打鼓嶺豬場沒頂逾百豬隻被沖走或浸死　豬農悲痛：救都救唔切

親子 13:44 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

打鼓嶺豬場沒頂逾百豬隻被沖走或浸死。

黑色暴雨警告仍然生效，全港多區大水浸，其中打鼓嶺有豬場在短時間內被大雨沒頂，場內豬隻逃生無門，初步估計逾百隻被沖走或浸死，損失逾百萬元。

在打鼓嶺恐龍坑經營豬場逾30年的余秋明向媒體表示，其豬場飼養數百頭豬隻。兩年前已曾因大雨浸死了40多頭豬，損失數十萬元，沒想到今次黑雨比上次更勁，他更形容今次黑雨是人生遇上最恐怖一場雨災，

啲水嚟得快，救都救唔切。

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他又指，他的豬場一直是暴雨重災區，每年雨季他都是擔驚受怕，兩夫婦要輪流守住，然而，昨晚（7日）9時許，傾盆大雨持續不斷，洪水湧入豬場，很快就水深沒頂，他與朋友合共5人想合力救豬也無從入手，只能眼睜睜看著逾百頭豬「浸死嘅浸死，沖走嘅沖走」，即使是逃過一劫的豬也變得相當虛弱。

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余秋明表示，這裡變成水浸重災區的主因，是2019年起有人在附近進行工程，建貨倉堵塞去水渠所致，他多次投訴後，貨倉負責人聲稱已修復好渠道，但今次雨災他發現水渠仍然淤塞，促請政府正視北區水浸問題。

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責任編輯︰王明芳

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