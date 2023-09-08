【聲夢小花】鍾柔美靚相引保錡狂派Like　Yumi成宅男女神人氣不輸Ivy So【多圖】

▲ ERROR成員吳保錡（保錡）近日就被發現瘋狂對16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的帖文派Like。

大家平日閒時都會「碌IG」打發時間，看到靚相時當然忍不住「畀Like」，ERROR成員吳保錡（保錡）近日就被發現瘋狂對16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的帖文派Like。

似乎保錡與不少連登網民的口味一致，未知保錡會否期待與Yumi合作呢？

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保錡喪like鍾柔美靚相

近日，保錡被網民發現在IG對Yumi的帖文撰好，他無視ViuTV與TVB的敵對關係，力撐聲夢小花！

Yumi會在IG分享晒長腿靚相、勁舞短片，紛紛獲保錡的讚好。

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Yumi受連登仔喜愛

Yumi擁有甜美樣貌與白滑長腿，再加上有「小鍾嘉欣」之稱，自參與《聲夢傳奇》時已備受網民關注。

連登討論區內不時都有與Yumi有關的帖文，上載其長腿相，最近更出現Yumi與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的比較帖文，網民大讚Yumi的長腿、青春活力，更有網民稱「小朋友先做選擇」。

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Yumi童星出身

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

她繼今年推出歌曲《y2k還襯我麼？》後，於今日（9月8日）推出新歌《下一個暑假》。

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