  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢小花】鍾柔美靚相引保錡狂派Like　Yumi成宅男女神人氣不輸Ivy So【多圖】

娛樂 16:06 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

ERROR成員吳保錡（保錡）近日就被發現瘋狂對16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的帖文派Like。

大家平日閒時都會「碌IG」打發時間，看到靚相時當然忍不住「畀Like」，ERROR成員吳保錡（保錡）近日就被發現瘋狂對16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）的帖文派Like。

似乎保錡與不少連登網民的口味一致，未知保錡會否期待與Yumi合作呢？

【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難

保錡喪like鍾柔美靚相

近日，保錡被網民發現在IG對Yumi的帖文撰好，他無視ViuTV與TVB的敵對關係，力撐聲夢小花！ 

Yumi會在IG分享晒長腿靚相、勁舞短片，紛紛獲保錡的讚好。 

點擊圖片放大
+5
+4

Yumi受連登仔喜愛 

Yumi擁有甜美樣貌與白滑長腿，再加上有「小鍾嘉欣」之稱，自參與《聲夢傳奇》時已備受網民關注。 

連登討論區內不時都有與Yumi有關的帖文，上載其長腿相，最近更出現Yumi與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的比較帖文，網民大讚Yumi的長腿、青春活力，更有網民稱「小朋友先做選擇」。 

點擊圖片放大
+13
+12

Yumi童星出身 

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。 

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。 

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

她繼今年推出歌曲《y2k還襯我麼？》後，於今日（9月8日）推出新歌《下一個暑假》。

最新影片推介：彭慧中專訪 

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
10:28 2022/09/20
【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難
17:24 2023/08/10
【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難
【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】
18:40 2023/09/03
【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】

你可能感興趣

【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
10:28 2022/09/20
【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】
【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難
17:24 2023/08/10
【聲夢小花】姚焯菲+鍾柔美被Do姐追問After Class解散？　四人再合體有困難
【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】
18:40 2023/09/03
【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】
鍾柔美 娛樂人物職業 歌手 演員 吳保錡 組合 鍾嘉欣 TVB 聲夢傳奇 娛樂行業

最高瀏覽

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
今日 11:39
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】