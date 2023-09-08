【黑色暴雨】路面大水浸巴士進退兩難　司機果斷勇闖安全送乘客回家獲激讚

▲ 路面大水浸巴士進退兩難，司機果斷勇闖安全送乘客回家獲激讚。

天文台昨晚（7日）11時05分，發出黑色暴雨警告信號，多區出現水浸，不少市民晚上乘搭交通工具趕回家。有網民分享，凌晨乘搭巴士途中，路面嚴重水浸，在巴士進退兩難之際，司機果斷決定勇闖，最終成功將乘客安全送回家。

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事主今日（8日）凌晨3時於Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指剛剛乘搭巴士往大埔墟火車站前的一段路「超級大水浸」，現場有一輛私家車停在水中，被浸及一半，令其他車輛不敢再駛過，導致該路段擠塞，亦有車輛掉頭或倒後離開。

樓主續指，司機幾經辛苦駛至水浸處時，思量了一會兒後，為了讓乘客能夠在黑雨中盡快回家，果斷決定勇闖。他憶述，當時車廂「秒變黃河」，亦有湧浪，但所幸乘客最終都安全到站下車。 樓主補充，當時巴士進退兩難，「如果乘客落車，亦會更加危險」，因此感謝司機「願意為大家博一博」，又說下車時司機也表示「諗唔到會咁誇張」。

在此我想感謝巴士司機的勇敢，我們才不用呆在車裡等到不知何時！司機大哥多謝你。

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另外，亦有市民於Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指今日凌晨乘搭74X尾班車，由觀塘前往大埔，2時許仍在彩虹塞車，當駛出大老山隧道時，司機決定改道，其後到達廣福邨附近時，司機離遠看見路面擠塞，再臨時改道，最終全部乘客在大埔中心下車，她感謝司機「辛苦晒」，並祝福同車的大埔街坊「瞓返個靚覺」。

不少網民都紛紛留言向司機致敬，「多謝師傅」、「希望司機大佬都平安回家」、「真係抵讚」、「聽到都好感恩好感謝司機哥哥，一定要嘉許」。

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責任編輯：羅嘉欣