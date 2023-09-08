  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】郭珮文白短裙打golf盡展身段　網民「投訴」Juliana：不能專心打波【多圖】

娛樂 18:27 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

郭珮文的打golf造型很吸引。

《2023香港小姐競選》落選港姐郭珮文（Juliana）五強止步，不過Juliana一副姣好身材令觀眾印象難忘。

決賽結束後，Juliana繼續享受其chill到爆的生活，近日不時在社交網分享靚相，昨日（9月7日）再度分享打golf的相片！

【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】

早前Juliana穿緊身衫打golf，豐滿上圍十分吸睛，近日身處內地的Juliana再度享受打golf樂趣。

雖然今次不是穿泳衣，但穿白色連身裙晒靚腿的Juliana，因為條裙貼身又薄，不經意透出其火辣身材。

點擊圖片放大
+6
+5

郭珮文自嘲屎波

另外Juliana以英文留言：「My handicap might be +100 but my love for you is at 10」，自嘲球技麻麻但對打golf滿有熱誠。

網民們對這張福利圖大感滿意，當中有留言：「其他人望住妳，不能專心打波」「迫爆」「女神」「青春可愛」。

郭珮文於五強止步！（經濟日報圖片）

【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】

女神鍾情白色T恤？

日前Juliana分享望著靚景歎下午茶的相片，無需再講忍口的她放肆豪食，見她穿上貼身白Tee上陣，豐滿上圍表露無遺，更大擺不同甫士，似乎她對白色T恤情有獨鍾。

在決賽當晚結束後，Juliana接受TOPick訪問表示整個比賽過程學會很多東西，為人生上了寶貴的一課。至於未來可會在演藝圈發展？她直言有機會也想嘗試，不過暫時未洽談有關內容。

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】
15:48 2023/09/05
【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】
【香港小姐2023】鏡頭背後看不到的畫面　佳麗激動爆喊有人高舉權杖【多圖】
16:33 2023/08/28
【香港小姐2023】鏡頭背後看不到的畫面　佳麗激動爆喊有人高舉權杖【多圖】
【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】
12:19 2023/08/29
【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】
【香港小姐2023】陳霈錤賽後發文感謝支持者　Hera於心無愧：逆境中堅持做自己
13:42 2023/08/29
【香港小姐2023】陳霈錤賽後發文感謝支持者　Hera於心無愧：逆境中堅持做自己
【香港小姐2023】王怡然爸爸公開發道歉信　王召軍：我的事業失敗造成如此惡劣的影響
14:52 2023/09/02
【香港小姐2023】王怡然爸爸公開發道歉信　王召軍：我的事業失敗造成如此惡劣的影響

你可能感興趣

【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】
15:48 2023/09/05
【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利　回復自由放肆豪食【多圖】
【香港小姐2023】鏡頭背後看不到的畫面　佳麗激動爆喊有人高舉權杖【多圖】
16:33 2023/08/28
【香港小姐2023】鏡頭背後看不到的畫面　佳麗激動爆喊有人高舉權杖【多圖】
【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】
12:19 2023/08/29
【香港小姐2023】郭珮文身材勁後台仲勁　Juliana舅母為超級模特兒冠軍【多圖】
郭珮文 娛樂人物職業 香港小姐 網絡熱話 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
今日 11:39
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效
18:51 2023/09/06
【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效