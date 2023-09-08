【香港小姐2023】郭珮文白短裙打golf盡展身段 網民「投訴」Juliana：不能專心打波【多圖】
《2023香港小姐競選》落選港姐郭珮文（Juliana）五強止步，不過Juliana一副姣好身材令觀眾印象難忘。
決賽結束後，Juliana繼續享受其chill到爆的生活，近日不時在社交網分享靚相，昨日（9月7日）再度分享打golf的相片！
【香港小姐2023】郭珮文落選後狂派福利 回復自由放肆豪食【多圖】
早前Juliana穿緊身衫打golf，豐滿上圍十分吸睛，近日身處內地的Juliana再度享受打golf樂趣。
雖然今次不是穿泳衣，但穿白色連身裙晒靚腿的Juliana，因為條裙貼身又薄，不經意透出其火辣身材。
郭珮文自嘲屎波
另外Juliana以英文留言：「My handicap might be +100 but my love for you is at 10」，自嘲球技麻麻但對打golf滿有熱誠。
網民們對這張福利圖大感滿意，當中有留言：「其他人望住妳，不能專心打波」「迫爆」「女神」「青春可愛」。
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女神鍾情白色T恤？
日前Juliana分享望著靚景歎下午茶的相片，無需再講忍口的她放肆豪食，見她穿上貼身白Tee上陣，豐滿上圍表露無遺，更大擺不同甫士，似乎她對白色T恤情有獨鍾。
在決賽當晚結束後，Juliana接受TOPick訪問表示整個比賽過程學會很多東西，為人生上了寶貴的一課。至於未來可會在演藝圈發展？她直言有機會也想嘗試，不過暫時未洽談有關內容。
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撰文 : TOPick柴犬出動