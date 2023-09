【香港小姐2023】郭珮文白短裙打golf盡展身段　網民「投訴」Juliana：不能專心打波【多圖】

▲ 郭珮文的打golf造型很吸引。

《2023香港小姐競選》落選港姐郭珮文(Juliana)五強止步,不過Juliana一副姣好身材令觀眾印象難忘。

決賽結束後,Juliana繼續享受其chill到爆的生活,近日不時在社交網分享靚相,昨日(9月7日)再度分享打golf的相片!

早前Juliana穿緊身衫打golf,豐滿上圍十分吸睛,近日身處內地的Juliana再度享受打golf樂趣。

雖然今次不是穿泳衣,但穿白色連身裙晒靚腿的Juliana,因為條裙貼身又薄,不經意透出其火辣身材。

郭珮文自嘲屎波

另外Juliana以英文留言:「My handicap might be +100 but my love for you is at 10」,自嘲球技麻麻但對打golf滿有熱誠。

網民們對這張福利圖大感滿意,當中有留言:「其他人望住妳,不能專心打波」「迫爆」「女神」「青春可愛」。

▲ 郭珮文於五強止步!(經濟日報圖片)

女神鍾情白色T恤?

日前Juliana分享望著靚景歎下午茶的相片,無需再講忍口的她放肆豪食,見她穿上貼身白Tee上陣,豐滿上圍表露無遺,更大擺不同甫士,似乎她對白色T恤情有獨鍾。

在決賽當晚結束後,Juliana接受TOPick訪問表示整個比賽過程學會很多東西,為人生上了寶貴的一課。至於未來可會在演藝圈發展?她直言有機會也想嘗試,不過暫時未洽談有關內容。

