【黑色暴雨】恐龍坑豬場嚴重水浸　豬仔慘被沖上山坡或遭浸死

▲ 豬仔被沖到山坡上。（陳月明供圖）

持續多時黑色暴雨，致打鼓嶺地區多處山泥傾瀉，打鼓嶺區鄉事委員會主席、立法會議員陳月明表示，過去曾出現多次水浸恐龍坑一個豬場，再次出現嚴重水浸，陳月明估計有近8成豬，被沖到附近死坡上，料已死亡，她促請政府盡快清理。

▲ 豬仔被沖到山坡上。（陳月明供圖）

▲ 豬仔被沖到山坡上。（陳月明供圖）

陳月明續指，受山泥傾瀉影響，大量泥沙、碎石湧入居民家中，進出羅湖村的羅湖道嚴重受阻，車輛和行人均無法進出，村民暫無生命危險，村內食物、食水充足。陳月明表示，從出現水浸開始，消防車、救護車均無法進入羅湖村，沿路亦有相關車輛「死火」。她稱，明白政府根本忙不過來，目前已動員鄉事會、義工隊等十餘人原路清理去水渠，亦有一輛鏟泥車協助清理山泥傾瀉，惟道路仍然受阻，清理工作持續逾3小時道路仍未恢復。陳月明預計，兩小時後可恢復行人道。

▲ 羅湖道出現山泥傾瀉。（陳月明供圖）

陳月明指，羅湖村長者多，已提醒他們關閉所有電閘，以防漏電。而村民亦因應超強颱風蘇拉襲港，有一定的糧食儲備。

至於本次水浸是否受深圳排洪影響，陳月明指，昨晚在深圳排洪前，已收到羅湖村村長求救，指村內出現嚴重水浸，相信與排洪無關。

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記者：趙居逸