【親子陪伴】朋友懷念亡父生前一點一滴　Esther：陪伴才是育兒最好的藝術

▲ 父母要懂得止步讓子女自己行。

我的外國朋友在面書上回憶她逝去了的爸爸,很懷念爸爸陪伴她的甜蜜時光,然後post 上多張由細至大爸爸和她講故事、做木工、一起整pizza等等的溫馨相片。

有爸爸曾經這樣陪伴,確實幸福。我認識這家庭已經好幾十年了,是其中一個讓我明白家庭為何物的榜樣,我親眼見證這位爸爸如何愛錫當年還是豆丁的女兒,亦深深體會什麼是「陪伴」。

這位爸爸當然是會花時間和家庭一起的好Daddy,但他的「陪伴」,絕不油膩,不是那種如影隨形生怕女兒會發生什麼意外的那一種「陪伴」,而是真正享受和孩子玩、認真教女兒生活必須技術,例如掃地、煮飯甚至修理等家務(他是木工師傅呀),他常常和女兒散步,但會讓女兒自己先行、他在後面徐徐跟着,就算跌低損咗,爸爸只會輕鬆說:「It’s ok, let’s get up, you can do it!」

女兒雖然掉了幾顆眼淚,因着爸爸給予的信心,立即起身小跳步,快快樂樂地走下去。

這樣和女兒一起,比步步為營地黏着子女的「同行」豪邁爽朗得多,爸爸就是應該有這種魅力!

每當說到家庭教養,經常會提及「陪伴」子女和與孩子「同行」,彷彿是parenting的金句,每個父母都會放在嘴邊。但究竟如何陪伴?怎樣同行?我們卻沒有深究。

很多時候父母的「陪伴」與「同行」方式,都是來自他們童年的缺失,因為我們的童年沒有得到父母的關注,或我們的需要被父母忽視,為了害怕子女得到同樣的缺失,便花大量時間集中在兒女身上。

最近和一位媽媽朋友茶敍,她唸小學的兒子剛開學,放學後經常發脾氣,她滿有內疚地告訴我:「可能開學後冇咁多時間對住個仔,佢成日鬧情緒,好多嘢都要我同佢一齊先肯做,我覺得我要花多啲時間陪佢!」

其實這位媽媽由兒子出世開始,已經決定做全職媽媽,就是為了花時間「陪伴」兒子成長,兩母子一起的時間已經多得很,經常「同行」。媽媽在旁的時候,他就是媽寶,要媽媽幫忙才會完成他該做的事。然而,我見過沒有媽媽在身邊的他,其實相當醒目,完全勝任他要完成的任務。

我問這位媽媽:「係咪陪佢先至會解決到呢個問題?如果你唔陪佢,你驚乜嘢會發生?」

媽媽忽然靜下來沉思,然後慢慢地吐出:「我怕佢無人陪,就會做唔到!我怕佢會覺得媽媽唔理佢………….。」

原來這位媽媽童年時獨自來香港投靠親戚,由於爸媽不在身旁,沒有他們陪伴,她感到自己不能獨自行下去,總覺得自己什麼都不是,被父母遺棄。

後來,她看清楚其實兒子只不過在適應剛開學的生活,她卻把自己隱藏了的恐懼,套在彷彿類似的新環境裏。

我說:「或許你要相信自己可以行,才可以讓孩子懂得自己行!」

教練是不會和跑手同跑的,他的責任在於訓練跑手自己可以跑得漂亮,在賽道旁為他們打氣歡呼,賽後再和他們檢討。

父母教養子女也一樣吧,和他們同行只不過是一個短暫的人生階段,不需每步跟隨,有時我們只是負責打氣和檢討,孩子需要相信自己可以跑得精彩。

父母懂得止步,讓子女自己行,才是陪伴的藝術。

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。