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【黑色暴雨】受困港女緊抱消防員成熱話　Kylie被指是獲救港女發文解釋

娛樂 15:01 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

香港在昨晚（9月7日）遇上世紀累雨，當中黃大仙是重災區之一，黃大仙站嚴重雨水倒灌如激流、黃大仙中心北館變水池等畫面在網上，站外的馬路及商場亦不能倖免。

另外，因持續落暴雨令雨水積聚在龍翔道，令所有車都死火，乘客唯有打開車門落車，可是因水位越升越高，水漲得最高的時候，更浸到上石壆，當中消防員到逐架車輛檢查有沒有人被困，救出至少3人，工人來到嘗試疏通渠道。

不過當中最為吸引網民的畫面，是其中一位女士被消防員救出時，緊抱救援人員並不禁展露非常燦爛笑容，有網民形容她抱緊不只是消防員而是幸福，也有網民玩笑指，估計該消防員十分靚仔，而更多網民感謝消防員為市民服務。 

【黑色暴雨】暴雨成災多區嚴重水浸　容祖兒揸車變揸船：好驚呀

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鄭杞瑤回應傳聞

同時，有網民指該名被救女士疑為曾先後參加過ViuTV節目《戀愛Staycation》及《尾二一屆口罩小姐選舉》的「杞子」鄭杞瑤（Kylie），成網上討論熱話。

不過，在今天下午約2時半，Kylie在個人IG澄清當時自己在家中，片中人不是她。 

現年26歲Kylie在2021年參加由唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒，勇奪亞軍後入行，並憑驕人身材成為人氣KOL。擁有姣好外表外，Kylie亦為一名高材生，甚具語言天份的她懂得中、英文及精通西班牙文，同時亦略懂韓文、日文及德文。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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