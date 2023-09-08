【星二代】Angelababy7歲兒子學校曝光　讀上海老牌國際學校一年學費15萬

▲ Angelababy日前帶兒子小海綿返學，被網民偷拍，並爆出兒子在上海中學國際讀書。

9月新學年，莘莘學子開學了！黃曉明同Angelababy的兒子小海綿都不例外，Angelababy（楊穎）日前被網民捕獲到送兒子到學校上課，還被網民爆出疑似是她跟前夫黃曉明加入微訊家長群的頭像及稱呼。小海綿被爆入讀上海中學國際部的一年級，每年學費14萬人民幣（約15萬港元），該校可直上高中，12年學費一共180萬人民幣(約198萬港元)。

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日前，身穿白色外套、熱褲及戴上cap帽的Angelababy，與現年7歲的小海綿現身上海中學國際部，據網民所拍攝的照片看到Angelababy尾隨小海綿入課室，雖然Angelababy又cap帽又口罩，但一雙白滑長腿加新款Chanel手袋，非常吸睛。

據網民爆料，Angelababy與黃曉明都有加入微信的家長群組，群組頭像和名字皆可見用上疑似小海綿英文名Max，分別稱為「Max媽媽」和「Max huang 爸爸」，不過「Max huang 爸爸」只是他的微信暱稱而已，因為網上又曝光了疑是其微信的真實稱呼寫明為「黃曉明」。

而網上流出名為「SHSID class」家長群組可見，清楚寫明「黃曉明通過掃描加入群聊」，加上有其他家長表示，「剛剛刷到小海綿爸媽都在群裡，感覺他們算是真的很關心孩子的了，也有網民指，「上中國際的家長都知道，除了黃曉明家的，還有張雨綺的娃，今年的一年級」。

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3級收費

上海中學國際部是上海老牌的國際學校，目前在當地有4所學校，分別是徐匯校區、張江校區、臨港校區和虹口校區，網民指小海綿是就讀徐匯校區的總校，學校收費分三級制，小學階段一年級至五年級，每學期收費為7萬人民幣(約75000港幣)，一年就是14萬人民幣(約15萬港幣)，而主要招生對象是在滬工作的外籍人士或港澳台人士的子女，而想做插班生的話，面試主要考漢語、數學、英語。G10及以上需增加物理和化學。

學費詳情

班級 學費 小學段(1-5年級) 每學期7萬人民幣(1年2個學期) 初中段(6-8年級) 每學期7.5萬人民幣(1年2個學期) 高中段(9-12年級) 每學期7.8萬人民幣(1年2個學期)

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責任編輯︰王明芳