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【極地考察】培正18萬北極考察被轟搶錢　學生返港稱與想像大出入：破冰船無冰破

中小學 16:15 2023/09/08

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培正18萬北極考察團被轟搶錢。

港澳培正中小學在過去的暑假舉辦研學團，帶學生到北極遊學，首次提供5個名額予香港培正小學小五六學生參加，親子同行收費18萬，引起全城熱論。近日考察團順利返港，有學生受訪時卻指，行程跟想像中有很大出入。

50名培正中小學、家長和老師，在7月20日至8月1日期間，由校監何建宗帶領參加研學團到北極圈，學生做了3項研究，包括有關水質、藻類和微塑膠的研究。破冰船一路北上，停靠在5個地方，學生會落船收集樣本，之後再回到船上做實驗。近日他們完成12日旅程返港，回到學校實驗室後，亦繼續跟進北極實驗結果。

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培正中學中四學生接受無綫新聞訪問時指，去到北極圈才發現和想像中很不同，連破冰船都「無冰破」，周圍沒有想像中北極冰天雪地的感覺，溫度大概是7至8度，所以不算是非常冷。有另一名中四學生則指，附近比較少浮冰，所見都是普通海水，還有一些綠化帶，

可能就是因為環境、全球暖化的影響。去到外地會發現，原來真的很多事物是未見過而未知。

香港培正中學校監兼香港極地研究中心創辦人何建宗受訪時表示，北極考察團在6年前起舉辦，一直深受家長和學生歡迎。他認為這個極地衰程，是一種生命教育，對個人成長很有幫助。

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研學團每人收費9萬元，參加的六名小學生，要有家長陪同，費用高達18萬元。何建宗坦言，每個人都要量力而為，不是每一個人都有這樣的機緣可以去到南北極，

所以我叫我的學生，要珍惜你有這個機緣。

而他在今年4月受訪時亦表示，學生收費已是在培正校友熱心捐助下減至3萬，而收取家長15萬團費是拉上補下，平衡成本，團費當中七成是用作租「破冰船」，運載師生、家長及校友安全地到達指定地點做研究及採樣。

他又指，過往有參與考察團的學生因而選擇投身科研，立志成為科學家。考察團的價值是在於對學生個人未來志向的影響，並培養他們堅毅、團隊合作的精神，創科研究和教育的投資是國家可持續發展的資本，不過家長亦應按實際情況決定參加與否。

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責任編輯︰王明芳

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