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【黑色暴雨】黑色暴雨已致2死過百傷　消防員加緊救援籲市民留在安全地

健康 15:47 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

暴雨至已致2人死亡，逾百人受傷。

本港昨晚持續暴雨，天文台於昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，暴雨至已致2人死亡，逾百人受傷。

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消防今晨10時許，在銅鑼灣避風塘離岸2米海域，救起一名漂浮海上的男子，男子被救起時陷入昏迷，送往律敦治醫院後搶救不治。另在11時許，消防接報前往上環信德中心，並在對開海域10米處發現一名男子，男子被救起後送院搶救不治。

據醫管局，截至下午1時15分，黑雨期間有110人受傷入院，其中4人嚴重，44人已出院。  

受海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港天文台昨晚11時05分，改發黑色暴雨警告信號，多處出現嚴重水浸。

消防署表示，消防處正進行救援行動。如市民受到事故影響，請保持鎮定，因應實際情況盡量留在安全地方，並留意最新天氣消息。

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責任編輯：羅嘉欣

暴雨 天氣 消防處 銅鑼灣 信德中心 上環 天文台

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