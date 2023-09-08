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【在晴朗的一天出發】受地陷影響被逼車內開咪　林海峰感謝蘭茜+月巴氏直播室坐陣

娛樂 16:23 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

林海峰於車內開咪。

天文台昨晚（9月7日）發出黑雨警告，多區出現水浸，暴雨警告至今仍然懸掛，本港多處地區出現水浸、路陷等情況。

原定於今天跟蘭茜和月巴氏在廣播道直播室開咪的林海峰，受到天雨影響只能「Work From Car」，以另一方式主持商台節目《在晴朗的一天出發》。

【黑色暴雨】Yumiko座架入水死火　林泳淘冒雨救車林家謙處身洪流

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林海峰車內開咪

《在晴朗的一天出發》的主持為盧覓雪、阮子健和林海峰，由於盧覓雪早已請假，阮子健則放病假，節目找來蘭茜和月巴氏作擔任嘉賓主持，與林海峰一起開咪。

不過世紀暴雨發生後，林海峰曾多次嘗試出門上班，惟路面出現山泥傾瀉和地陷情況，以致他未能前進，最終選擇折返到居所停車場，並在車內做節目。

他感激嘉賓主持到前往直播室開咪，又希望在風月間跟兩位主持同步做節目。

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月巴氏+蘭茜貼合照

月巴氏於IG分享照片，並說：

風雨同路見真心
月巴一樣茜茜襯
#在晴朗的一天出發

蘭茜亦有貼出與月巴氏的合照，且謂：

陪伴就是美
平安

#晴朗

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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