【超市優惠】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：日本Häagen-Dazs產品$69/3件

▲ 惠康萬寧7-11本周優惠，焦點有日本Häagen-Dazs產品$69/3件。（DFI零售集團提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點有惠康指定零食／常溫麵$40任選5件；7-Eleven 各款日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 迷你杯 / 冰凍甜點 / 雪糕批 $69／3件。

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惠康優惠：優惠期: 8/9/2023 – 14/9/2023

買鮑魚／鮑魚福袋／花膠／螺片滿$388，送$30現金折扣券

思念各款玉湯圓／寧波湯圓／灌湯水餃，買1送1

指定零食／常溫麵，$40任選5件

買2盒精選月餅，送紅酒、3倍yuu積分及$30現金折扣券

精選4/6罐裝啤酒，$85/2盒

Meadows Home 各款抽取式面紙4/5包裝，$23/袋，買1送1

旋風激抵優惠 - 激抵大贈送

優惠期: 8/9/2023 – 14/9/2023

買任何桂格早餐穀物產品滿$48，送總值$24禮品

萬寧優惠：

優惠期：8/9/2023 - 14/9/2023

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多款指定產品現正進行優惠：

個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升

指定保健產品買3送1

指定維他命產品買第2件半價

指定沐浴產品買第2件半價

指定護膚產品買第2件半價

指定女性衞生護理產品買1送1，指定女性衞生護理產品買滿$99送$10供應商現金券

高露潔光感白白金迅白/持久美白牙膏85克 $49.9/件，買4件送微笑柴犬午餐盒套裝1件

高露潔/貝齒產品買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝1件

指定面膜產品買2送1

指定止汗香體產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

【$10／2件】喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖（各款）（優惠期：6/9/2023 – 12/9/2023）

【$8.5／支】維他檸檬茶 / 錫蘭檸檬茶 / 菊花茶 / 薏米菊花茶 / 香梨菊花茶 500毫升膠樽裝（優惠期：6/9/2023 –12/9/2023）

【$42／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝 - 購買任何4罐裝啤酒滿$30*可獲印花1個，儲齊4個印花可獲減$15優惠一次（優惠期：6/9/2023 –12/9/2023）

【$70／10件】雀巢MEGA / 雪糕杯 / 旺寶 / 牛奶樂 / 紅豆樂 / 能得利冰棒（各款）（優惠期：8/9/2023 –12/9/2023）

【$69／3件】日本Häagen-Dazs脆皮三文治 / 迷你杯 / 冰凍甜點 / 雪糕批（各款）（優惠期：8/9/2023 –12/9/2023）

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責任編輯：陳麗娜