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【身體警號】53歲男工程師奔喪期間染怪病　數天內喉嚨痛變腎衰竭留醫ICU

健康 17:19 2023/09/08

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53歲男工程師奔喪期間染怪病，數天內喉嚨痛變腎衰竭留醫ICU。

美國一名53歲軟件工程師早前遠赴菲律賓，為剛離世的母親奔喪期間，竟然染上了可怕的怪病，短短數天病情便急速惡化，由喉嚨痛，疲倦演變成呼吸困難，更有腦炎、腎衰竭，以及心臟及肝臟異常等情況，目前仍在深切治療部搶救中。由於醫療費用開支龐大，其家人目前正於網上為他眾籌。

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《鏡報》報道，53歲軟件工程師Armando Ramos早前專程從美國加州，飛抵菲律賓馬尼拉，為離世的母親奔喪，豈料葬禮期間，他的身體卻突然出現類似流感的症狀，包括喉嚨痛、身體疲勞等。而且病情更於短短5天急速惡化，他最終因胸痛、呼吸困難被緊急送院。

入院翌日，Armando起初神智仍然清醒，可以透過視像與3個女兒交流。不過，後來病情卻急轉直下，由於身體多個器官均出現問題，包括肺有氣胸、腦炎、腎衰竭，以及心臟、肝臟異常等，目前需倚賴呼吸機去維持生命。而由於他對新冠與流感檢測都顯示陰性，其病因仍然不明。

醫生表示，不排除Armando的情況，與由細菌或病毒引起的腦膜炎有關，目前正就這方面進行檢測，估計至少再住院2周。由於留院費用（約1.2萬美元）及未來難以估算的治療費用十分驚人，Armando家人目前正在GoFundMe為他眾籌，並希望他可以早日康復。

53歲軟件工程師Armando Ramos目前留醫ICU。(影片截圖)

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責任編輯：羅嘉欣

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