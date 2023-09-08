【DSE】2024年文憑試擬全面推手機簽到　考評局採購近三千部手機供監考員使用

▲ 監考員會以考評局提供的智能手機所顯示的考生資料及相片，核實及確認考生身分。（示意圖，考評局提供）

考評局表示，2024年中學文憑試（DSE）全港約500個一般試場，擬全面採用新系統，由考生自行用智能手機掃描個人電腦條碼（Barcode）簽到，監考員亦會為沒有智能手機或其他原因無法完成自行簽到者，完成有關程序。局方上月底已開始招標採購2,800部手提電話，供監考員使用。

考評局上月底發出「供應和交付2800部手提電話」標書，考評局今回覆本報指，已於2023年文憑試中文科及數學科考試期間，在48個試場試行「第二代公開考試支援系統」（PESS2），形容試行計劃大致順暢，故計劃於2024年文憑試的一般試場，使用PESS2以取代舊系統。

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屆時考生需透過指定的智能手機應用程式，掃描個人電腦條碼（Barcode）以自行簽到，監考員則會以考評局提供的智能手機所顯示的考生資料及相片，核實及確認考生身分。監考員並可於完卷後，以智能手機點算答卷。如考生因沒有智能手機或其他原因而未能完成自行簽到，監考員可在開考後為考生進行有關程序。

今年部分試場試行PESS2前，考評局曾提醒，考生完成自行簽到後，須按試場主任指示，在開考前把手機關掉，包括手機的響鬧功能，並放於座位下；考生亦不得擷取Barcode貼紙屏幕截圖，違規者會被扣分、甚至降級。

考評局正採購智能手機以配合推行PESS2，供約500個一般試場監考員使用，視乎試場內考生人數，每個試場將獲提供數部智能手機。局方並無指定手機型號，主要需符合相關性能及鏡頭的規格，以配合PESS2系統運作。為善用資源，局方亦會按運作需要，將有關設備用作其他合適考務相關工作。

局方將於明年1至3月舉行簡介會及相關培訓，讓考務人員熟悉PESS2操作；亦會透過學校、文憑試《考生手冊》、考評局網站、文憑試快線網誌等不同渠道，向考生介紹相關安排。

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責任編輯：馮琪雅