【深圳好去處】海岸城設廣東話職員勁貼心 吃喝玩樂最新攻略

近來港人熱愛北上消費，暑假期間每月往深圳吃喝玩樂的港人達400多萬人次。位於深圳南山區的海岸城，近年成為港人放假熱門好去處，由深圳灣出發搭巴士、去地鐵后海站出口，或乘的士10多分鐘就到，十分方便。趁港人遊深圳熱潮，商場特意安排「港人友好」的措施，見場內職員身扣上「粵語」字樣徽章，代表可以講廣東話，十分貼心。想找心儀食肆、吃喝玩樂推介，或者突發急事都可以與懂粵語的職員幫手。

人氣餐廳各具特色

商場內有齊多間港人喜愛喜茶、探魚、奈雪生活外，南山書城又在附近，非常適合一家大細玩足一日！依小編搜集資料。場內最受歡迎的商店排名，第一位是奈雪生活，去年8月正式進駐海岸城，「奈雪生活」與「奈雪の茶」不同，除了提供受歡迎的茶飲、烘培外，還加入文青元素，場內設有提供數百本文化書籍的藏書閣，可以一邊嘆茶一邊看書，特別愜意舒適；另一處更有多間輕食小店，糖果、涼果、雪糕及漢堡店，小朋友一定鍾意！

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另外，第二位是「1001西域餐廳」，乃人氣高企的新疆菜餐廳。餐廳必食的是惹味十足的羊肉串、大盤雞雞肉肉鮮嫩、手抓羊排羊肉沒有膻味；還有獨家秘製的烤包子，羊肉餡料足，就算是不吃羊肉的小朋友，也有很多選擇。最特別是每晚7時開始，每15分鐘就有新疆歌舞表演，大、小朋友都可加入一起跳，充滿異域氣氛！而第三位的人氣店「客語」，充滿客家圍屋特色設計，充滿中式故鄉風貌、環境寬敞整潔。雖然主打是客家菜，但口味更偏向粵菜。外煎內軟的客家釀豆腐入口即化、經典的梅菜扣肉都不可錯過，價錢亦大眾化，適合一家大細。

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免費巴士專線直達

除了食，還有玩樂的好地方，「X-JOY運動街區」全國只此一家，1000平方米的超大場館，是集運動+競技+玩樂的一站式潮玩空間，包含保齡球、霓虹rolloer、跳彈床、模擬賽車等20多項運動遊樂設施，足夠小朋友放電，門票有分全日票，即日無限進入，營業時間更開到凌晨12點。還有「反斗樂園 」，是大、小朋友的遊戲天堂，主打機動遊戲，項目繁多，包括跳舞機、禮品機、射擊遊戲、賽車、籃球機、夾公仔等設備齊全又定時更新。



現在，深圳政府已為海岸城設置免費巴士專線，港人可以由深圳灣口岸免費坐車直達商場，開通時間至10月31日，而深圳灣口岸更有消費手冊派發，介紹人氣店舖。

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