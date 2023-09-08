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【黑色暴雨】暴雨持續下周天氣不穩　8個速乾鞋襪除臭法不怕濕腳

兒童健康 16:17 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

暴雨持續最怕濕腳，即學8個速乾鞋襪除臭法。

香港降下一場世紀暴雨，昨晚（7日）一小時降雨量打破逾130年紀錄，天文台指出，受一道低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸間中有大驟雨及雷暴，並預料下週後期天氣仍不穩。一家大細在下雨天出門難免濕鞋襪，只要學習以下8個乾鞋方法，善用簡單物件就可以盡快弄乾鞋襪。

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眾所周知可以用報紙塞鞋，但愈來愈少人的家有報紙，那可以用甚麼物品代替呢？可以使用廚房紙塞鞋吸收水分，再配以風扇吹乾；塞暖包和12蚊店有售的竹炭包也是個好選擇。還有在零食、餅乾包裝內附的食物乾燥劑，原來都有助除濕，吃完零食記得留返幾包乾燥劑，以備不時之需。

點擊圖片即睇各種乾鞋襪方法：

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本港天氣潮濕多雨，家長也可考慮在家添置乾鞋機，有網民曾分享在淘寶購入烘鞋神器，折合約80港元，賣家更聲稱有殺菌功效。網民經實測後，只需15分鐘便烘乾鞋子，大讚該烘鞋器實用。如果擔心淘寶的質量，也可在本港電器舖購入電熱乾鞋機，價錢500多元。

而日本公司Thanko更推出了小型乾鞋機，只要夾在鞋上、插上USB，其發熱器便會向鞋內送出熱風，據說約需3小時便可將鞋吹乾。

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責任編輯：林綺玲

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