【全港大水浸】周浩鼎提醒可申請緊急救援基金　民主黨批政府發放訊息混亂

▲ 多處地區出現水浸，城門河夾雜沙泥水量漲滿，有市民專程觀看，部份行人隧道水浸，市民要涉水而行。 (梁偉榮攝)

雨災嚴重，不少市民受到財物或家居上的損失，甚至構成人身傷害。民建聯立法會議員周浩鼎提醒，當局有提供緊急救援基金，其緊急救援基金，為受自然災害影響的人士，提供緊急補償基金機制。

周浩鼎今日在社交平台指，緊急補償基金申請，散落於社會福利署，地政總署等部門，地政總署負責一般因為雨災影響的家居財物，或因雨災而需要搬遷，所支援的基金；社會福利署則負責人身傷亡部份所支援的基金。他預料，今次雨災之後或有不少市民申請上述基金，建議當局稍後增加特別人手，處理相關方面的緊急救援基金申請及接聽熱線電話。

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地政總署及社會福利署相關連結如下: 地政總署 - 緊急救援基金 https://www.landsd.gov.hk/tc/resources/publicity-materials/erf.html?fbclid=IwAR3AWN_Y7HF5utxVBaMvX6kzwRAguAevssvE78MW645hArsffQPn6AR4R_o 社會福利署 - 緊急救濟 https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_emergencyr/?fbclid=IwAR2S3V-3DCDYnwW-9TCUvoK2wjhR8J7f918ACV6o_dPKEdm_kq5UBNU0KZk

江玉歡促建立極端天氣緊急應對機制

選委界立法會議員江玉歡今日在社交平台指，政府要吸取這次世紀暴雨的經驗教訓，徹查暴雨引發多區嚴重水浸的原因。她促要建立極端天氣緊急應對機制，做好提前預判、應急處置和發放資訊工作，「確保今後遇到此類自然災害時能守得牢、扛得住。」

江玉歡透露，今日前往土瓜灣十三街視察，發現現場情況令人揪心，她提到去了多個單位查看，屋內滿布水桶，更質問：「眼見多座剛維修的大廈水跡斑斑，油漆工程馬虎，市民卻要付費，何解？十三街與啟德運動場為鄰，這邊像危樓，那也談發展，是一個怎樣的城市規劃？」

民主黨批政府訊息混亂 市民無所適從

對於政府今早作出「極端情況」公布，民主黨表示，市民對「極端情況」下是否需要上班莫衷一是，而有關「極端情況」的工作規定亦只是指引而不是法例，僱主若不遵守有關指引亦沒有任何法律責任。

民主黨副主席莫建成表示，政府清晨5:34發出的新聞公告用字為「呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排」，傳媒繼而轉載有關訊息，而不少僱員感到無所適從，在擔心僱主不接受「呼籲」下，而繼續出門上班。市民對「極端情況」指引並不熟悉，非常倚賴政府發放的訊息，可惜今次政府訊息混亂，以致不少市民在暴雨下狼狽上班。

莫建成批評，政府在清晨時間已知悉多項交通工具暫停服務或服務受影響，多處地方水浸，但政府漠視市民實際面對的危險及困境，發出模糊不清的指引及訊息，民主黨認為政府應在清晨清楚宣布全港停工，以減少社會混亂情況。

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責任編輯：區綽彥