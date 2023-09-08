【離巢TVB】「御用癲婆」趙希洛離開TVB　 Candice不受重用觀眾感不值

▲ 趙希洛（Candice）與TVB結束16年賓主關係。

被封大台「御用癲婆」的趙希洛（Candice）離巢！現年40歲的Candice效力TVB達16年，曾憑《金宵大廈》中憶子成狂的何太一角奪下「最佳女配角」，演技毋庸置疑，而且甚有觀眾緣頗受網民喜愛。

可是，Candice的個人資料已在TVB官網下架，即是《隱形戰隊》中的反派角色劉美欣是她在TVB演出的最後作品。

以原名趙嘉迪參加《2007年度香港小姐競選》的Candice，打入當年港姐五強，之後獲TVB羅致成旗下藝人，《金宵大廈》的何太、 《愛·回家之開心速遞》的喜湘飛（May）是其代表作。

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網民為趙希洛感不值

「升呢」最佳女配角的Candice，被指在《隱形戰隊》中一直只是行行企企的角色，更引來網民在討論區開post，直指TVB忽視趙希洛，把她當成四線。

她在回覆傳媒時呼籲觀眾繼續追睇劇集，她在其後的集數忽然戲份變重，出場次數及對白倍增。

後來對於角色戲份真相大白，趙希洛受訪時笑言：「係呀，過咗今晚應該可以鬆一口氣，之前啲報道出咗之後，都好多人關心我，當中戴耀明都有Message開解我，好Sweet。」

▲ Candice在《隱形戰隊》與陳展鵬合作。（IG圖片）

大台御用癲婆

Candice被封為TVB「御用癲婆」，自《金宵大廈》前，已演繹過不少瘋癲的角色，把發癲的情節演得入型入格！

她先後在《八卦神探》、《實習天使》，及《十二傳說》演繹瘋癲角色。

在《八卦神探》中，她飾演鍾愷瑜/余嘉勇，因被家人嫌棄而變性做女人，演活複雜的內心世界。《實習天使》中的精神病人Fanny也是由她所演，至於在《十二傳說》中，她所演的Tina誣衊林夏薇與杜燕歌搞師生、偷偷殺死兩名女學生，企圖殺死林夏薇又錯手刺死黃建東！

對此獨特的戲路，她指4次的角色都是不同的演出：「不怕繼續出演『癲婆』，只要找我演戲就好，對方敢叫我，我便敢去做，希望可發掘新元素。」

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偷買機票回港選美

身為星二代和富二代的趙希洛，從沒依靠媽媽梁小玲的人脈。

Candice依舊為了演員夢隻身回港發展演藝事業。她憶及：「爸媽一直希望我可有穩定的工作及收入，但在碩士第1年時我偷買機票，指要回港做暑期工，實際是選港姐，因為我想做喜愛的事，不想讀完書老了才後悔沒有入行。」

Candice續指：「後來是確定自己已入圍，連合約都簽好了，才打電話給爸爸。他當年驚訝及緊張的反應我想我這一輩子都不會忘記，瞞着他們選港姐是我人生做過最曳的一件事。」

父母反對入行，但也阻不了Candice做演員堅定的決心。轉眼12年過去，Candice曾演出不同類型的角色，終迎來《金宵大廈》中突破的「瘋婦」何太一角，奪得「最佳女配角」。

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