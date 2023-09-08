【世紀雨災】樂善堂及東華三院撥款百萬救災　受助人最高獲1萬元緊急經濟援助

▲ 多處地區出現嚴重水浸，重災區大埔多條街道變成澤國，市民要涉水而行。（陳靜儀攝）

受熱帶氣旋「海葵」殘餘相關低壓槽影響，本港昨晚起經歷百年一遇的世紀雨災，全港多區嚴重水浸造成多人傷亡及難以估算的經濟損失。有慈善團體宣布撥款救災，包括九龍樂善堂及東華三院先後宣布透過轄下基金撥款100萬元及200萬元予有需要人士，受助人最高可獲1萬元緊急經濟援助。

九龍樂善堂今午（8日）宣布，鑑於是次黑雨及極端情況，有不少弱勢社群受到影響，現由「樂善關懷基金」撥款100萬元，為民政事務總署及政府部門轉介的有需要人士，提供每戶5,000至10,000元緊急經濟援助。樂善堂會持續與政府各部門共同合作，為市民提供適切支援，有需要市民可到「樂善關懷基金」申請表格下載連結了解詳情。

樂善堂介紹，基金成立於2010年，旨在為因突發事故或災難而陷入經濟困境之人士或家庭提供緊急經濟援助，務求做到「及時雨」，為有需要人士解決燃眉之急。基金成立至今，已援助逾千戶有需要家庭，援助個案當中包括大埔車禍、赤鱲角工業意外、旺角花園街大火、馬尼拉人質事件、土瓜灣馬頭圍道塌樓事故、牛頭角迷你倉大火、粉嶺公路巴士車禍等。

東華三院晚上亦宣布，因應本港發生暴雨水浸嚴重事故，決定由「東華三院甘霖援急基金」中撥出200萬元，為受影響而有經濟需要的人士及家庭提供緊急支援，以助解決燃眉之急；每宗申請最高可獲1萬元資助。東華三院同時呼籲社區各界在困境時緊密連繫，發揮同心互助的精神。

東華三院撥款詳情：

援助對象：受今次天災而導致陷入困境，又未能獲得適時經濟援助的個人或家庭

申請途徑：有需要的家庭或個人，須經由政府部門或註冊社工轉介及推薦，轉介的政府部門或註冊社工可將填好的基金申請表交回東華三院社會服務科策劃及發展部處理 （電郵csdh@tungwah.org.hk或傳真2803 2842)

援助金額：每個家庭／個人的一次性援助金額申請最高為1萬元，金額視乎轉介的政府部門或註冊社工推薦

不接受已獲其他慈善團體資助的個案申請；可致電東華三院熱線18281查詢

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責任編輯：馮琪雅