【世紀雨災】樂善堂關懷基金撥100萬元　獲政府轉介每戶最高獲1萬元緊急經濟援助

▲ 多處地區出現嚴重水浸，重災區大埔多條街道變成澤國，市民要涉水而行。（陳靜儀攝）

受熱帶氣旋「海葵」殘餘相關低壓槽影響，本港昨晚起經歷百年一遇的世紀雨災，全港多區嚴重水浸造成多人傷亡及難以估算的經濟損失。

九龍樂善堂今日（8日）宣布，鑑於是次黑雨及極端情況，有不少弱勢社群受到影響，現由「樂善關懷基金」撥款100萬元，為民政事務總署及政府部門轉介的有需要人士，提供每戶5,000至10,000元緊急經濟援助。樂善堂會持續與政府各部門共同合作，為市民提供適切支援，有需要市民可到「樂善關懷基金」申請表格下載連結了解詳情。

樂善堂介紹，基金成立於2010年，旨在為因突發事故或災難而陷入經濟困境之人士或家庭提供緊急經濟援助，務求做到「及時雨」，為有需要人士解決燃眉之急。基金成立至今，已援助逾千戶有需要家庭，援助個案當中包括大埔車禍、赤鱲角工業意外、旺角花園街大火、馬尼拉人質事件、土瓜灣馬頭圍道塌樓事故、牛頭角迷你倉大火、粉嶺公路巴士車禍等。

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責任編輯：馮琪雅