【爺孫戀】69歲失婚男娶25歲嬌妻　斥家人誣蔑女方貪錢︰這是真愛

▲ 69歲失婚男娶25歲嬌妻。（facebook圖片）

年齡差距無阻幸福婚姻。荷蘭一名69歲失婚男與25歲的菲律賓女子結婚，不過這段婚姻不被他的家人和朋友看好，甚至有人認為其妻只是貪圖他的錢。他不滿親朋誣蔑妻子，堅信這是真愛。

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爺孫戀不被親友接納

據英國《每日郵報》報道，來自荷蘭的69歲Joop Evers與菲律賓籍的25歲妻子Rona結婚兩年，現時定居於Rona的家鄉菲律賓巴科洛德市（Bacolod）。Joop曾經離婚，並與前妻育有兩名孩子，由於Rona與他年齡相差44歲，女方太年輕，他們的關係不被Joop的家人接受。他指出︰

在菲律賓，年齡差距是被廣泛接受的。我不再與家人和朋友聯繫，因為他們不接受我們的關係。

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他坦言自己是一個離婚的男人，已經有兩個孩子了，再婚對他而言是一個很大的改變，但他無悔，「這是我的生活。有人指責Rona利用Joop來獲取「綠卡」和金錢，但他堅稱事實並非如此，「我來自荷蘭，我們那裡沒有綠卡」。

年齡只是一個數字，Rona從來沒有要過錢，這是一個真實的愛情故事。這是真愛，我知道人們不會相信，但我們之間有如此多的愛和理解。

異國夫妻定居菲律賓

夫妻不在乎別人怎麼想或怎麼說，只想一起開心地過生活。提到二人的相識經過，Joop透露之前去菲律賓探望兄弟時注意到Rona，並在facebook上給她私訊。他們發展成情侶，透過短訊聊天，其後Rona遠赴荷蘭與Joop見面，這對Rona來說是一個巨大的文化衝擊。

Joop考慮到他了解菲律賓的文化，但Rona此前從未踏足過歐洲，所以他們決定在菲律賓住下去。Rona的家人非常支持他們的關係，年齡差距在菲律賓很正常。

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責任編輯︰王明芳