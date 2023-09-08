【破毒強人】陳豪蕭正楠雨中大戰打足11小時　阿蕭臨場加動作戲：要打就打到盡

▲ 《破毒強人》今晚大結局。

劇集《破毒強人》今晚（9月8日）播出大結局，觀眾期待絕對是文華與阿天的雨中終極生死戰！該場戲長達約3分半鐘的正邪大戰，不但拍得甚有戲味，兩位男主角為求逼真更出盡全力。

官方花絮片錄了這重頭戲拍攝花絮，陳豪與蕭正楠埋位前有講有笑，不過一正式試戲二人已極速角色「上身」；雖然試戲是以慢動作模式進行，但兩位均相當認真，又齊齊化身空中飛人凌空被拋落地。

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阿蕭受訪時透露結局打戲由晚上7時打至翌日早上6時，雖然拍攝是6月天氣和暖，但由於被水車噴足成晚，阿蕭坦言凌晨後開始見凍：「我記得嗰晚我哋打到忘形時，有同事知我哋凍走去買咗杯好暖嘅奶茶，我覺得杯嘢好溫暖。」

阿蕭臨時要求加動作戲

阿蕭坦言為配合劇中角色「極致憤怒」的狀態，有臨場要求加對打動作：「要打就打到盡，唔好咁錫身，所以一嚟嗰個飛踢好靚，阿Mo反應做得好，我自己又盡力去踢，所以出嚟效果好睇。」

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問到那麼投入有否受傷？阿蕭說：「返到屋企係有損少少，但唔嚴重。今次拍動作戲最難忘喺成個打鬥都係喺水中進行，我覺得係男人的浪漫。」

另外，昨晚（9月7日）一集的洋蔥位，講述文華（陳豪飾）在Jackie（張曦雯飾）車上裝了炸彈，葉浩天（蕭正楠飾）及Jackie爸爸鄧Sir（張國強飾）帶隊前往營救。為了與Jackie同生共死，葉Sir主動登上「炸彈車」，不過Jackie明顯不想連累阿天。

為減低Jackie緊張感，阿天不斷氹其開心，更許下愛的承諾：「天光之後想做啲咩？」、「過咗今晚最重要係每一朝可以同你一齊食早餐」，Jackie則甜笑回應：「好多年冇見過你笑，笑多次畀我睇。」

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另邊廂炸彈時間一直倒數，令二人的甜蜜對話更覺淒酸。為救Jackie，阿天致電文華求「拆彈答案」，文華則耍完一輪太極後著其剪斷藍色線。

擾攘一輪後，Jackie使計令阿天落了車獨自面對生死，並決定不聽文華勸告剪斷紅色線，結果當場被炸死。

而昨晚張曦雯整場戲表現均相當亮麗，除了含淚對著著緊的爸爸鄧Sir強顏歡笑場口令人動容，當她下定決心搏一舖剪紅線時，更害怕得眼淚鼻涕，完全感受到角色的絕望及驚恐。

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