【港版築地】香港仔魚市場精華遊 免費導賞2小時享受漁港風情

由南區龍舟競渡委員會倡議的《漁港濃情．香港仔》推出壓軸活動 「香港仔漁港城市暨魚市場精華遊」，提供2小時免費導賞遊漁港，帶領參加者探索漁港城市的獨特風貌，包括水面社區的變化、漁業轉型的新方向、收魚船在魚獲批發中所扮演的中介角色等，而平時在避風塘見到載滿白色發泡膠盒，頻密穿梭往來的，便是收魚船。

▲ 香港仔漁港城市暨魚市場精華遊，提供 2小時免費導賞遊漁港，帶領參加者探索漁港城市的獨特風貌。

體驗收魚船埋岸

在導賞遊後半部參觀魚市場時，還有機會親身見到一艘艘的收魚船埋岸，收魚船是我們在街市買到即日鮮的功臣，魚貨搬上岸，特別之處是有時會見到前所未見，既大條又新鮮的魚穫。

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導賞遊以點對點方式，由避風塘旁邊的鴨脷洲出發，行程首先參觀龍竇的特色社區角落，在佈滿漁民傳統龍舟及大型畫作的海濱盡情打卡，這處亦設置超迷你版漁民文化博物館，資訊十足。

接著沿海濱渡步，乘坐街渡到達對面岸的香港仔海濱，在街渡上體驗城市中的漁港魅力。導賞遊下半部分是到香港仔魚市場參觀，由具漁民背景的顧問作導賞員，導賞內容大至漁業運作，小至如何㨂靓海鮮都會逐一解答，務求令參加者滿載而歸。

▲ 龍竇的活動室將開放予公眾人士參觀。

▲ 介紹漁業發展和漁民龍舟的展板。

參觀龍竇活動室

上述導賞遊將於本年10 月至 11 月週末及週日期間舉辦，共 16 次，每節約2小時，現已接受報名。參加者除自行支付乘坐街渡的船費外 (成人船資$2.5)，費用全免，名額有限。另外，導賞活動當日，設於龍竇的活動室將開放予公眾人士參觀，那裡設有介紹漁業發展和漁民龍舟的展板，並有立體畫牆拍攝區，亦可觀賞視頻，現場有專人協助講解，並放置了大量有趣的打卡道具，適合一家大小或團體組團參觀，到場人士還可獲贈精美小禮物。

舉辦日期：2023 年 10 月 7 – 8 日，21 - 22 日； 11 月 4 - 5 日，18 - 19 日

報名表格：https://forms.gle/1Jj5Fju9GxA6TDdH8

年齡：12 歲或以上

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