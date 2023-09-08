【黑色暴雨】市民鬧爆天文台遲發黑雨警告　梁榮武：現今科技難提前預測

▲ 天文台前助理台長梁榮武表示，現今科技難提前預測暴雨。（經濟日報圖片）

本港昨晚持續暴雨，天文台於昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告，全港多處嚴重水浸，暴雨至已致2人死亡，逾百人受傷。不少市民質疑天文台太遲發出警告，亦有大量網民湧到天文台Facebook留言批評。天文台前助理台長梁榮武今早（8日）在電台節目中表示，暴雨發展變化萬千，現今科技仍難以提前預測。

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天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今日在商台節目中表示，今次暴雨相信是強颱風「海葵」的殘餘，雖然天文台一直在人造衛星看到殘餘向香港走近，惟難以預料對本港的影響。

梁榮武強調，颱風警告和暴雨警告有很大分別，風是一個頗大的系統，可在數日前預測路徑，但暴雨卻來得很快，即時看天文台的雷達圖像，難以判斷暴雨的走向和影響範圍，「提早一小時是非常不錯，半小時已經是完全合格」。

他指出，天文台發出警示，需要平衡市民期望及誤報風險，就算知道本港有機會受暴雨影響，但過早發出警示可能會導致誤報，又指天文台事前已提醒本港會受颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，天氣會轉壞，但始終無法預測會出現極端暴雨。

梁榮武亦認為，十號風球蘇拉及今次破紀錄的暴雨，反映全球暖化引致極端天氣，不可以再「舞照跳，馬照跑」，呼籲市民盡快減碳，否則就「世界末日」。

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責任編輯：羅嘉欣