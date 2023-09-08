【黑色暴雨】暴雨來襲水浸馬路 情侶坐車頂互相扶持男主角1句話極窩心

▲ 兩人等待救援。(影片截圖)

天文台昨晚上11時許發出黑雨及山泥傾瀉警告，由於暴雨開始之時，正值打工仔放工時間，多區都出現塞車情況或有車死火塞在路上，不過患難都見真情，有駕私家車的情侶因為水浸被圍困而無法駕駛，遂坐上車頂撐起雨傘相互守護，等待救援，有人將這個浪漫的時刻拍下，而男事主需要被困，但仍然從容面對，覺得應該先救有需要的人先「唔嚴重，救咗其他更加有需要嘅人先啦」，令人窩心。

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網上流傳的13秒短片所見，尖沙咀暢運道出現嚴重水浸，1輛 Audi（奧迪）白色私家車被困在道路洪水中，水位已超過一半輪軚高度，無法駕駛。而車頂上坐有1男1 女，男方撐起大紅色雨傘幫女伴擋雨，相互守護。

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影片經廣泛流傳後，感動了萬千網民認為是暴雨下的浪漫，「愛在風雨中」、「相思風雨中」、「難忘又浪漫」、「雨中的戀人們」。

事後，男事主都在留言區上載多張現場照片，見到2人雙腳並排，仍坐在車頂上守望，直指「浪漫面對」、「逆來順受」。

網民表示「人無事就好」、「好彩唔使兩個一齊游水返去」，又認為2人「要結婚啦！」另有網民疑惑為何未有救援，男事主則指出，他們情況不算嚴重，「唔嚴重，救咗其他更加有需要嘅人先啦」，暖爆網民。

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責任編輯︰王明芳