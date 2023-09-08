【香港夜經濟】MOKO打造港式地道旺角小夜巿　10月辦梅艷芳逝世20周年紀念展

▲ MOKO打造港式地道旺角小夜巿，9月中秋特色打卡點，10月辦梅艷芳逝世20周年紀念展。

嫌傳統的「點對點」賀中秋活動過於單調，不如參與新鴻基旗下MOKO新世紀廣場的城市漫步體驗，歡度中秋！由9月9日起，MOKO新世紀廣場精心設計了「A Walk in the City @MOKO」，不論大家是鍾情消費，還是愛吃貪玩，抑或最愛打卡，都可按自己及家人朋友對生活體驗的需求，在場內選擇不同風格的餐廳和商戶，選擇最適合自己及家人朋友的漫遊路線。

最新影片推介：彭慧中專訪

1.「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽

今年是梅艷芳逝世20周年，為重現百變天后梅艷芳的生平風采、演藝成就及其公益善舉，歌迷會「芳心薈」特意於10月1日至15日期間，舉辦「傳承 • 永恆傳奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽。展覽劃分五大區域，展示梅艷芳的經典作品及百變形象，更獲香港都會大學人文社會科學院創意藝術學系支持，將多幅經典海報融合現代科技元素製成全新動畫效果。

此外，展覽首與科技結合傳承，傳譯2023年梅艷芳的嶄新形象，冀吸引年輕一代了解這位傳奇巨星的精彩一生，將她的精神繼續傳承下去。

2.秋語風市集中秋國慶長假延長營業

逛市集、行夜市搜羅手作文化精品、吃盡地道美食是不少人假日或旅遊的指定動作！MOKO新世紀廣場將於9月29日至10月23日期間的周六、日及公眾假期，在L2及L3舉行「MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街」。

▲ MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街_霓虹燈招牌。

「秋語風商店街」融合秋意盎然的活力及香港本土文化的獨特魅力，週末期間引入不同類型的本地品牌攤檔出售的各式特色商品，一定令你滿載而歸。為配合政府「搞活夜經濟」，於中秋國慶長假期間（9月29日至10月2日），商場舉行的「旺角小夜市」營業時間更會延至晚上9時30分，方便大家吃過晚飯再「最後衝刺」入手心頭好，快快約定好友齊齊玩轉夜巿輕鬆下。

活動期間，商場不同樓層將展示一系列精心設計、以香港傳統霓虹燈招牌作主打，呈現強烈本土色彩的裝置擺設，相機必須準備好！

3.打卡熱點：七彩燈籠步道+10米長「彩虹風車陣」

MOKO GARDEN @L3，倚在拱門旁的玉兔正等待訪客前來，園內「森之步道」已偷偷換上應節的「燈籠裝」，高掛約240個七彩燈籠，將整條林蔭大道打造成一片夢幻彩燈海，洋溢繽紛歡愉的節日氣氛，入夜亮燈後更顯璀璨，絕對是打卡熱點！燈籠更內藏盞鬼有趣燈謎，考驗大家的智慧和想像力！

另一個非常「IG-able」的「彩虹風車陣」長約10米，多個大小不一耀眼奪目的花形風車高低交疊排列，随風起舞，晚上更配合眩目的燈光效果，不論白天或黑夜都呈現出風車的優雅與燈光的璀璨，帶來吸睛的秋日美景。風車陣前2米高的皎潔彎月燈裝置與風車互相輝映，轉出人月團圓之美，除了隨手拍出大量美照，同時欣賞絕美風景！

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趁著今個中秋佳節準備豐足美滿的團圓飯，及選購具本土文化特色的應節賀禮及商品，盡享秋日禮遇MOKO HIGHLIGHT，賺盡高達HK$800回贈，暢玩夜經濟，來一趟令人難忘的中秋城市遊！謹記攞盡以下3大消費攻略——

攻略1：激賞購物團——在9月16日起至10月31日期間，於場內以電子貨幣消費滿HK$800就可獲贈HK$100指定贈券套裝。

攻略2：著數旅行團——The Point會員只需出示9月至10月抵達香港之機票或機票訂購紀錄，並於商場憑即日電子貨幣消費滿HK$400，即可獲贈$20 Point Dollar，享盡外遊回港的尾程優惠。

攻略3：尋味Shopping團——特色美食餐飲及購買。

編輯：葉翠華