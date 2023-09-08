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【全港大水浸】化學博士K Kwong分析水浸原因　料颱風蘇拉垃圾未清致阻塞渠口

社會 17:04 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

黑色暴雨後，筲箕灣一帶出現水浸。（黃建輝攝）

由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，化學博士K Kwong在社交平台上分析今次水浸原因。

由於海葵變成大規模熱帶低壓槽之後，導致南方海面雨雲源源不絕「吸嚟」香港。而天文台多普雷達只能夠探測到雨帶，並無估計能力，就算有雨帶也未能知道香港哪個區域會有多大雨，導致各方忽略今次暴雨的嚴重性。就連K Kwong也表示，一開始也不認爲低壓槽「咁大鑊」，自己昨晚也去遊船河。低壓槽昨日一早已經形成，但晚上9時前都沒有下大雨。

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他分析，幾日前颱風蘇拉的垃圾尚未清理好，導致阻塞部分雨水渠口，而且香港本身山多，山本身都是集水區。如果雨量超乎雨水渠的疏水量，不可能不水浸，更直言柴灣、黃大仙、銅鑼灣、筲箕灣未來都可以再水浸。最後，就是下暴雨的時間是夜晚，好多「decision maker」都已經睡覺，反應較慢。

今年溫室效應加劇，各地和海洋的氣溫都很高，導致大氣帶的水氣比正常多很多，雨量也很多。他提醒，大家要有心理準備，極端天氣未來會有增無減。

有網民留言問「水浸與深圳河排洪有沒有關係？」，K Kwong則回應，深圳排洪只會影響到北區。

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責任編輯：楊佩瑩

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