【撐餐飲業】台女棄做工程師嫁到香港　曾創業蝕百萬決心再戰飲食市場

▲ Jenny以工程師身份，以科技背景及經驗營運食品工廠，有更嚴謹及科學化的要求。（受訪者提供)

香港這個「美食天堂」，近年因經濟環境、疫情及人手短缺等衝擊下備受考驗，由台灣嫁到香港的工程師Jenny，卻認為危中有機，抱著對美食的熱情和創造力 ，縱然曾因創業蝕了7位數，仍然看好香港飲食業，毅然創立中央廚房代工工場，身體力行支持本地飲食業。

台灣土生土長的Jenny，14歲時負笈美國升學，畢業後於當地從事心瓣膜工程師（R&D Engineer），負責心瓣膜的研發。Jenny讀書時認識就讀材料工程的現任丈夫，交往多年後結婚，並放下在美國的工作。

她解釋：「因為打了一陣子工，想試一個完全不同的生活和發展方向，就決定隨丈夫來香港定居，希望待熟習環境便會創業。」

▲ 在台灣土生土長的她，一直熱愛飲食文化。（受訪者提供)

移居香港後，Jenny曾從事3D打印行業，因感覺發展空間不大，想試試不同的事業路線 ，當時她覺得餐飲食肆在香港很有發展空間，且從小對就烹飪充滿熱情，於是就膽粗粗嘗試進軍飲食業。

創業失敗陷低潮

Jenny解釋： 「我由小到大都喜愛在廚房試做不同食譜，特別鍾情製作西式甜品及蛋糕 ，除找親友試食，丈夫也會給我非常嚴厲的評語，因此能鞭策我做出更高水準的作品。」

Jenny於2019年開設了兩間咖啡室，以及售賣甜品、蛋糕的 Pop-up Store，以為可大展拳腳，卻遇上社會事件及疫情衝擊，捱了兩年多時間，虧損最少6至7位數字，最後無奈止蝕離場。

▲ 曾歷創業失敗，Jenny再接再厲開辦加工食品工場，盼能再闖事業。（受訪者提供)

她坦言因創業失敗而心情低落，甚至情緒受困擾。「當時情緒一度跌落谷底，在香港除了丈夫，並無其他親友，也不敢把不開心的事告訴在台灣的家人，每晚難以入睡，壓力大到暴飲暴食，更肥胖了不少。」

幸而Jenny性格樂天，縱然跌到谷底，仍能抖擻精神爬起，靠丈夫的支持及個人信念，對香港的飲食市場深入了解，重整計劃再度出發。

學廣東話融入生活

對Jenny而言，創業那幾年面臨不少挑戰，除了營商環境，文化及地域的困難也要克服，當中包括要去學廣東話。「因我一直於台灣及美國生活，日常多以英語及華語溝通，初來港時，一句廣東話也不懂，但要在香港創業，始終要融入本地文化，唯有多點主動與身邊人交流溝通，不論自己店的員工、街坊、甚至茶餐廳的夥記。」

她憶述開咖啡店後，因為要跟員工溝通，故要學好說廣東話。「最初往往需要花比別人多兩、三倍時間和員工及客人溝通 ，才能清楚所要表達的內容。」不過，她最大的收穫是認識很多不同的人，學習到不同的人生經驗，讓她可以時刻保持學習和成長的心態，為再度創業做好準備。

▲ 因應大時大節，也會推出如月餅的應節食品。（受訪者提供)

Jenny分析：「在開咖啡店的兩年，自己親身體會到本港飲食業面對不少難題，例如不少餐廳受限於沒有中央廚房，食物品質不穩定，加上服務人手不足、招聘廚師困難等，因此無法快速開分店擴展業務，因而洞察到食品代工在香港有很大需求。」

她之後轉移B2B業務發展，以其工程師的專業知識加上餐飲業經驗，於2021年成立Cooking Mission中央食品工場，以嚴謹及科學化的要求，為餐飲業客戶提供穩定食物品質及供應，定期設計新款菜式，為食店減少前線工作人員的人手作業以及負擔，而可專注於擴展分店及營運。

對香港品牌作有信心

她開設的中央廚房，主要代工的食品，以西式及東南亞為主，由富經驗的廚師團隊研發主理，以預置或半成品工藝出品，大部分只需隔水加熱及擺盤即可出餐，大大縮短餐廳事前準備食材及烹飪時間，又能更好控制成本，同時亦滿足消費者對於新鮮、健康、方便的飲食需求。

▲ 她的中央廚房持有在香港可以代工及持有國際衛生標準的牌照。（受訪者提供)

現時她的中央廚房以本地酒店、連鎖咖啡店、機場貴賓室、銀行集團等為主要服務對象，依照不同解客戶需要，由研發部門和生產部門製作具質量的食品，同時也會為客人解決一些突然性問題。「曾經有客戶在疫情後急需開發新的食品， 我們由開始溝通到出貨，只用了短短7天便完成要求，希望讓他們放心把產品交給我們生產，而非只是一個簡單的批發商。」

雖然香港飲食業現時有不少考驗，作為外來人的Jenny，依然對創立「香港品牌」滿有信心。

▲ 現時她最受歡迎的產品，包括墨西哥手撕豬、紐約芝士蛋糕、檸檬罌粟籽磅蛋糕等。（受訪者提供)

她稱:「香港的製造工廠已經愈來愈少，可是食物工廠在每個城市都是不可或缺的，希望中央廚房的概念，可以讓餐廳運行更加順暢，這也是我們一直強調讓工廠支援前線，簡化前線人手，即使餐廳未能發展自己的工廠，但以第三方工廠，也可以做到小量客製化支援餐廳特有味道，前線餐廳便可以更加專注於服務和氣氛。 」

Jenny 認為，創業者就是追夢的人 ：「每個人都應該要有夢想 ，沒有一步登天的成功，夢想是一步一腳印走出來的。」

記者:陳家昌

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