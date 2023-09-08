【香港夜經濟】MegaBox夜市5環賞送萬張$30美食券　野戰買一送一溜冰周五夜場半價

▲ MegaBox夜市5環賞送萬張$30美食券，野戰買一送一，溜冰周五夜場半價。

為響應政府推動經濟計劃，MegaBox 推出夜市5環賞，多項優惠刺激夜消費，其中包括送出 10,000 張HK$30美食券，供顧客平日晚市使用。而 Mega Ice 於指定星期五夜場半價，優惠涵蓋中秋節，只需半價（HK$45）即可溜冰逾2.5小時賀佳節 ！

第1賞：周年美食賞

於9月22日至11月9日期間，消費每滿 HK$200，便可換領HK$30晚市美食現金券，最多可換領5張，於平日晚市累積當 HK$150使用，配合15間食肆推出各種晚市優惠，盡享雙重著數！

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第2賞：晚市消費享4小時夜泊優惠

駕駛人士最關心當然是泊車優惠，MegaBox 有見及此，於9月11日起至10月31前只需憑1張於晚上8:00pm後發出之HK$100收據，即可享4小時免費泊車優惠！而非駕駛人士夜消費也不用擔心，MegaBox免費穿梭巴之尾班車為每日11:59pm 開出至九龍灣地鐵站，夜消費絕對不用擔心交通問題。

第3賞：Mega Ice “Friday Skating Night” 星期五夜場半價

Mega Ice 於指定星期五（9月15，22 及29日中秋節）晚上8:30pm後之公眾開放溜冰時段以半價（HK$45）發售，費用已包括租借溜冰鞋及享用溜冰場地。星期五的開放時間更延長至晚上11:00pm，優惠亦適用於中秋節晚上，與親友一起溜冰賀佳節也是上佳選擇！

第4 賞：GH嘉禾MegaBox HK$40睇戲

晚飯後看一部精彩的電影，確是一件賞心樂事！GH嘉禾MegaBox於9月9日至10月31日（9月29日及10月1日放映的場次除外），全天候每晚9:00pm以後及逢星期三全日2D電影票價 HK$40，IMAX影院亦僅HK$80。

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第5 賞：組團至抵價買一送一 夜晚玩轉 Red Zone

全港最大war game室內場地MegaBox Red Zone推出超抵價優惠，9月11日至11月30逢星期一至四 7:00pm後，20人以上組團已可獲9折。人數越多，優惠越高，40人8折，60人6折，湊夠80人組團，更可享買一送一優惠！放工及放學約一大群朋友打war game，玩得盡慶！

Red Zone 是全香港最大室內近戰 war game 場地 （佔地超過 4 萬呎）。場内提供 4 款裝備（海綿彈玩具槍、啫喱彈槍、攻防箭及氣槍）及多種遊戲模式供不同年紀的玩家選擇，適合派對活動、團隊訓練及新手體驗！

編輯：葉翠華