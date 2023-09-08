【食用安全】台女食八方雲集鍋貼驚見盒上N條蛆蟲爬行　店長道歉：以前最多1、2條

▲ 台女食八方雲集鍋貼，驚見盒上N條蛆蟲爬行！店長道歉：以前最多1、2條。

恐怖！日前，台灣一名女生在八方雲集外賣了一盒鍋貼，回家吃了幾個發現包裝盒上竟有N條蛆蟲爬行！事後，店長主動登門道歉，卻否認責任，最終引起當地衛生部門注意及調查。

最新影片：

日前，一名台灣女網民在爆料公社發文，表示自己的姐姐在上星期三（8月30日）透過外賣平台Ubereats，下單了一份八方雲集鍋貼和酸辣湯。外賣送到後，姐姐因為太餓沒有多留意，打開包裝盒便吃下幾個鍋貼。這時，姐姐突然發現餐盒上有動靜，定睛一看，才驚見盒上爬著多條灰白色蛆蟲！

女網民續指，姐姐發訊息給自己透露此事，並說感到非常恐懼，不知道吃下了多少條蟲，完全失去食慾。女子立刻安慰姐姐，並讓她把食物包好、錄影證據。直至下午，姐姐甚至感到噁心想吐、腹痛、全身發癢，求醫時連醫生也被這遭遇嚇到，為姐姐安排糞便檢查，看看是否有幼蟲殘留體內，避免感染風險。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

店長接投訴 主動登門道歉卻否認責任

事後，兩姐妹向八方雲集客服投訴，沒想到客服竟非常積極地即時聯絡公司督導處理，店長更親自聯絡女網民，約好時間登門道歉，還表示想取走相關食物由自家品管部門檢查。女網民聽罷覺得不妥想拒絕，但店長稱還要商討賠償等問題，兩姐妹便無奈同意。

結果，店長當日就真的只是帶著水果和新台幣2,000元登門「道歉」，卻不承認食安問題責任，甚至還說出一句荒唐狡辯：

以前就算遇過有蛆，頂多一兩隻，沒看過有錄影的那樣，十幾二十隻在爬的，真的太誇張。

女網民聞言非常氣憤，質疑：

食物中出現一兩隻蛆難道就是正常的嗎？是在懷疑我們自己投蛆進去的嗎？

而由於店長不承認過錯，女網民直言會向衛生局申訴。她及後致電衛生局，職員多次詢問事發是否已超過24小時，及八方雲集是否叫她們先把食物保留；女網民回答「是」後，職員揭穿八方雲集陰謀：「他們就是要讓你超過24小時」，令女網民懷疑八方雲集是藉上門道歉，故意拖延時間影響檢驗結果。

衛生局事後對八方雲集進行調查，發現有6個項目稽查不合格，要求店家在限期內改善。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣