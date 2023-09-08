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【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸

育兒經 17:27 2023/09/08

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老夫婦被兒子偷偷賣掉辛苦供了20年的房子。（FOX26影片截圖）

辛苦供樓 20年，竟突然被趕出家門？美國加州一對老夫婦，辛苦買樓並供樓20年，近日竟收到驅逐通知，慘遭新業主趕走後，他們才發現當年買樓時的一個錯誤決定，導致他們如今無家可歸。

據美國媒體「FOX26」報道，居於美國加州弗霤斯諾（Fresno）的老翁Ismael Ramirez和妻子Angelita Ramirez，在2003年買下當地一間房子，由於他們英語不好，便由兒子Jesus Ramirez幫忙買樓流程。

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然而，老翁發現合約上房子的持有人卻只填寫了兒子的名字，他當時有向兒子提出疑問，卻遭兒子欺騙。兒子表示，確認過沒必要放上兩夫婦的名字，由於夫婦不懂英語，也不太清楚程序，因此只能妥協。

之後，夫婦每月都要付700美元（約5400港元）供樓，即使手頭不寬裕也持續地供了20年，不過兒子始終沒有把父母的名字加到產權中，並告訴父母無需擔心，一切都由他處理就可以。

沒想到，夫婦在今年4月突然收到驅逐通知，他們才驚覺兒子竟偷偷將房子賣給一名女子，而新屋主更要求他們在8月30日前搬走。老翁表示，由於房子是合法登記在兒子名下，因此他們無法獲得任何律師幫助。

而自他們收到驅逐通知後，已經長達5個月沒有兒子的消息，只能暫時借住在女兒家。親友後來幫他們在網上籌款，目前成功籌得3.8萬美元（約29萬港元），

我們感覺好像天要垮下來，特別我不良於行，妻子也罹患憂鬱症和高血壓，兒子明明知道房子是我們的，為甚麼要這樣做。

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責任編輯：王明芳

 

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