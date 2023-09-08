【天外飛仙】星爺主理《長江7號》15周年展覽　神還原四大經典場景

▲ 《長江7號》天外飛仙展覽

周星馳自導自演的《長江7號》，一晃眼踏入第15個年頭。

星爺為讓影迷重拾回憶，特意為15週年慶典獻名為天外飛仙，於即日起至10月31日由主角7仔駕駛1.8米高外星飛船，於皇室堡舉行「長江7號》天外飛仙展覽」，神還原戲中多個經典場景，並首次公開電影幕後製作珍藏。

▲ 夢想跑道。

是次展覽由主角7仔夥拍新「萌」友URDU FUWAFUWA 7仔，探索戲內四大經典場景博思學校的奧秘！

首先由URDU FUWAFUWA 7仔代表博思學校介紹行程、其後7仔化身為船長展示2023年最新發明1.8米高的「7仔外星飛船」，看似平平無奇的飛船，啟動時從尾部噴出的煙霧，瀰漫著夢幻煙環，為科幻世界帶來一抹神秘的氛圍。

▲ 奮鬥的班房

之後來到周小狄就讀的博思學校，由7仔帶你走遍校園多個角落，回顧電影中的橋段並重拾清澀校園時光。

重返校園的第一站，有為目標而努力的「奮鬥的班房」，同學們找個位再次感受上課的感覺！

▲ 多款限定精品

為了讓大眾更了解電影製作過程，星爺特別與劇組罕有地展出《長江7號》電影手稿、幕後珍藏劇照及道具，讓你彷彿置身於《長江7號》故事裡，絕對是影迷不能錯過的展覽！

此外，電影15週年慶典亦準備一系列紀念品！「《長江7號》天外飛仙URDU期間限定店」，有全新URDU FUWAFUWA X CJ7盲盒系列，共22款周邊產品，部分更是會場獨家。

▲ 珍藏劇照

另外，凡於即日起至9月10日每日率先參與慶典的首150名入場的探險家，即可獲驚喜紀念品！同場並推出「7仔天外飛仙迷你月餅」，讓可愛7仔陪你過節。

最新影片：彭慧中訪問