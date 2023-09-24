【神隊友】支持妻子拼搏事業 男子辭工當全職爸爸11年不怨悔：夫婦要互相理解

▲ 孩子十分愛爸爸，更視父親為榜樣。

中國傳統觀念一向是「男主外、女主內」，近年隨女性在職場的地位上升及現代人工作模式的改變，不少男性亦樂於做住家男人，在家打理家務及照顧孩子。新加坡一名男子，最近在社交平台分享他辭職11年、在家工作及照顧小孩的心路歷程，力證男人持家一樣可以頭頭是道。

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辭職照顧孩子

根據mStar報道，新加坡男子文斯11年前辭職，在家照顧3個孩子的起居飲食及做家務，以便讓妻子專心經營兩門生意，在事業上拼搏。他表示︰

我決定停職照顧孩子，對我而言，那就是工作。

文斯指，這個作出這個決定，除了想成全妻子的事業，更希望可以陪伴孩子成長，而並非只是週末才能照顧他們。對於11年來做住家男人的心路歷程，他表示很享受過去11年的家庭主夫生活，每天從清早叫醒孩子上學、準備早餐、管理孩子大小事務、教功課到打理家務，他都不會假手於人，更會從電視節目中學習如何改善親子關係，令一家人變得更親密。

大談夫妻之道

文斯作為全職爸爸十分好學，除了用心去學習親子知識，自己又學習烹飪煮飯給家人食用，甚至家居裝飾都係出自自己之手，更發揮好男人本色，將家庭打理得井井有條。問及家庭之道，他則直指最重要係互相理解︰

婚姻關係中，最重要的是夫妻之間相互理解，因為雙方都需要彼此。

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