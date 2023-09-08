【台灣旅行】台北老街古迹活化遊　萬華區VS大稻埕打卡之選

▲ 台北有不少舊區老街，如萬華區的「剝皮寮歷史街區」，聳立於轉角的十字街頭，像時光的見證者。（攝影:馮柏偉)

現在港人遊台北，基本上已攻陷西門町及各式夜市。除了潮遊兼掃街，舊台北散發的歲月風華亦別具魅力，在萬華區、大稻埕等老城區走走，由青草巷的藥材香息，到仿巴洛克的歷史情韻可細意感受，走入幾所舊舖，更活化為書店及昭和feel的甜品店，文青味滿載。

慢遊龍山寺舊區 閒話剝皮寮歷史

乘台北捷運的話，出了龍山寺站，幾乎就囊括了萬華區的歷史和觀光精華。這區舊稱艋舺，由淡水河畔起，自清代至日治時期為繁華的商港，其地標龍山寺建於乾隆三年（1738年），為福建式歇山重簷式建築，莊嚴肅穆，被譽為台北3大超靈驗月老之一(據說舒淇之前在此求的姻緣線，其後閃嫁馮德倫)，想脫單的女士不妨拜拜。

龍山寺旁就是青草巷，原來艋舺開墾之初，瘴癘之疾橫行，百姓就以青草/草藥治療，其來源以台灣本地為主，種類繁多，保健養生可根據客人需求調配，老行當價廉物美，也盡見庶民的生活智慧。

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記者最愛逛的，乃是廣州街及昆明街所包圍之「剝皮寮歷史街區」，其有趣的名字，有說是清朝福州商船進口杉木，多在此剝去樹皮而得名。

最吸睛的是整座的紅磚迴廊式建築，聳立於十字街頭，像時光的見證者。其建築風格橫跨清代、日本時代到戰後三個階段，立面風格錯落極具層次，如部份搭配洗石子與水泥立體巴洛克式雕飾，紅磚內巷或植物枝蔓盤纏，略見廢墟美感，也是周日遊客打卡的好去處。

街區由不同的店舖組成，昔日是茶室、旅館、建材販售店等，今日都活化為不同的展覽空間，風格較小眾且大多免費。記者走訪多次，大致上可分為繪畫與書法、社區介紹、生態保育、學生畢業展等等，隨心而行亦頗有得著。而「台北市鄉土教育中心」另籌備了數個常設展，有剝皮寮老街的歷史，傳統店鋪情境、醫療等數個主題，作為萬華區的入門導賞，相當不俗。

台北剝皮寮歷史街區

地址：台北市萬華區康定路173巷

電話：02-2302 3199

交通：捷運龍山寺站3號出口走路3分鐘

開放時間︰9am~9pm

大稻埕 最新郭怡美書店

去完老艋舺，不妨到大稻埕作「雙區並遊」，感受時代交融的復古魅力。大稻埕同樣受益於淡水河，清朝咸豐年間商業繁盛，尤其茶葉、中藥、南北貨等銷情暢旺，人群熙攘(可參考出身於大稻埕的著名畫家郭雪湖的作品)。區內迪化街的連棟式店舖住宅，稱之為街屋，商行、餅舖、海品店等林立，從閩南式到現代主義的建築風格都有，儼如「建築大觀園」，教人目不暇接。

▲ 去年11月落成的郭怡美書店，本身是大稻埕望族郭氏一家經營的商行，立面典雅精美。（攝影:馮柏偉）

近年不少街屋已活化為雜貨店、cafe、展覽廳等場所，一片文青氣息。最近的話題之作，是去年11月「還魂」的「郭怡美書店」，3層樓高的仿巴洛克式紅磚建築。

前身為台灣日治時期有「大稻埕三仙」之稱的郭烏隆，在此開設之「郭怡美商行」，當時經營海陸產、麵粉、糖等批發。今年73歲的郭重興，是出版集團「讀書共和國」的社長，其祖父正是郭烏隆，為重拾祖業榮光而改為同名的書店，老建築的格局氛圍與書香共融，台灣民間推動藝文的心思，往往如此潤物無聲。

▲ 書店的二樓陽光灑落。（攝影:馮柏偉）

書店還可窺見昔日街屋的結構，一樓做生意，後面是倉庫，二三樓為住家，天井旁大部分是廚房，今天則放著書架。記者最愛2樓的靠窗位置，陽光悠緩灑落，閱讀之餘兼可眺望對街街屋的精緻立面，儼如置身巴黎欣賞奧斯曼式的「建築表情」。

▲ 還可看到對街的仿巴洛克式建築街屋，盡享「悅讀」時光。（攝影:馮柏偉）

地址︰台北市大同區迪化街一段129號

電話︰02-2550 8291

營業時間：周一到五2pm至10pm，周末11am至10pm

昭和浪漫洗濯屋 歲月沉澱

感受完19世紀仿巴洛克式建築，時空一轉，則有這間「昭和浪漫洗濯屋」，位於大稻埕的巷弄間。前身是自1937年遺留下來的洗衣店，去年7月老闆將自家甜點帶入這老屋，內外洋溢和式浪漫風格，懷舊迷必至。

▲ 昭和浪漫洗濯屋由昔日的洗衣店改建，門口的投幣式大象搖搖車相當吸引，難怪是網紅的打咭位，那些湖水綠木窗框也相當對味。（攝影:馮柏偉）

門面是老舊的站牌、木長凳、投幣式搖搖車等，宛如電影場景，吸引不少人在此打咭。推開木門，空間不算大，被長條型開放式吧台佔據整個空間，但細眉細眼的昭和舊物點綴其間。

▲ 昭和浪漫洗濯屋二樓的榻榻米一角，重現60年代日式家居的擺設，包括電視和日歷牌，極具心思。（攝影:馮柏偉）

二樓則有古器物陳列，鐘擺掛鐘、紙燈、特撮片唱碟等，不少是老闆從日本搜購回來，復刻老派溫暖的好時光。

▲ 小店的布丁也在水準之上，濃厚的蛋香氣配上苦甜焦糖，一客150台幣/36港元。（攝影:馮柏偉）

地址：台北市大同區安西街3號

電話：02-25505358

營業時間：平日1230pm-530pm ，周末1130am至6pm，周三公休

記者:馮柏偉

