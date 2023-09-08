【全港大水浸】李家超：暴雨變化大難預測　需檢視發放訊息和預警工作　

▲ 李家超。（資料圖片）

香港昨晚經歷1884年以來最大的暴雨，多區嚴重水浸，特首李家超今日表示，總結今次經驗，縱然在預測暴雨方面，有科技能力方面限制，政府在發放訊息和更加做好預警方面，需要檢視。

李家超今日下午到筲箕灣視察，會見記者表示，今次黑色暴雨是百年一遇，暴雨數字方面，下了全年四分一雨量，帶來的水浸和山泥傾瀉情況嚴重。他指，預警方面，預測雨量與實際雨量超過七十毫米多少，以及下雨範圍多大和時間長短，預測方面有限制，所以在發布預警方面受到相關因素限制。

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他指，由於是第一次宣布進入極端情況，大家理解訊息方面需要熟習。他指，當局再次說明，發佈極端情況後，所有上班與否安排，等同8號風球一樣。他稱，會動員關愛隊和公務員服務社會，盡快回復交通和運作。

被問到，無動用緊急警示系統是否錯誤決定？李家超回應指，緊急警示系統目的是給予市民訊息，認為現有發信息渠道足夠，運用現有渠道更加聚焦。

房屋局局長何永賢和林世雄等亦有到場視察。

李家超下午在社交平台發文指，香港正經歷百年一遇的大暴雨，「極端情況」令多區情況嚴重。昨晚已即時指示各政府部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心昨晚即時啓動，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門徹夜全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。

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責任編輯：區綽彥