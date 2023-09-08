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【未註冊藥物】將軍澳一藥房受查　涉非法管有未經註冊「張權破痛油」

社會 18:30 2023/09/08

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將軍澳新都城「仁康中西藥房」涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（8日）公布，日前採取行動調查將軍澳一藥房涉嫌非法管有一款標示為「澳門製造」、名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥，署方籲購得該產品的市民立即停用。

衞生署表示，已於周三（6日）根據情報，到將軍澳新都城第2期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，進行調查並檢取上述未經註冊中成藥。

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調查顯示，上述產品包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會（管委會）的註冊紀錄不符；該產品標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱；調查仍在進行中。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並將個案轉介管委會，以考慮是否需要採取紀律行動。

巿民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用，如使用後感到不適，應尋求醫護人員意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。發言人補充，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為「HKC-XXXXX」或「HKP-XXXXX」。市民可於管委會網頁查閱註冊中成藥名單。

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責任編輯：馮琪雅

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