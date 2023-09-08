【全港大水浸】經颱風蘇拉+黑雨雙重襲擊 元朗信芯園重創花海變魚塘

▲ 花海變成魚塘。

黑色暴雨過後，香港多個地方嚴重水浸，損失慘重。元朗信芯園農莊的向日葵花花海，上星期歷經颱風蘇拉吹襲後已嚴重受創，時隔一周後再歷經黑色暴雨重創，向日葵花花海在一日之間變成魚塘，昔日的打卡熱點變成面目全非。

颱風蘇拉上周來港後，元朗信芯園在fb上更新花海被颱風吹襲過後的狀況，不少太陽花被吹到倒塌，莊園留言指全軍覆沒。

這個颱風的威力是…全軍覆沒，我們需要一段時間去整理了！



豈料黑色暴雨帶來的創傷更加嚴重，昔日吸引遊人的花海一夜之間變稱魚塘，一眼望下盡是黃泥水，見不到半朵太陽花的蹤跡，損失慘重。

根據記錄，天文台在昨日下午11時05分發出今年第一個黑色暴雨警告信號，其後雨勢加劇，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（下午11時至午夜12時），是自1884年有記錄以來的最高紀錄。截至9月8日上午7時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過7小時，打破1999年8月23日的紀錄（5小時47分鐘）。

在9月8日早上7時的過去24小時，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及新界部分地區更錄得超過400毫米雨量。

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