【黑色暴雨】水淹黃大仙站市民怨太早收車　張欣宇：再行有生命危險

▲ 港鐵員工清理積水。（張欣宇fb圖片）

受黑色暴雨影響，黃大仙港鐵站昨晚被雨水淹浸，需停止服務。有市民抱怨地鐵太早收車，立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇表示，以往新加坡、鄭州等都出現過暴雨引致的傷亡情況，港鐵根據相關經驗制定指引並進行演練，強調不停黃大仙站就是就是按照相關指引行事，「如果再行有生命危險。」

不過，張欣宇不滿港鐵在搶修過程中，讓同事冒險。他說，今日凌晨大約二時，收到港鐵前線同事求助，對方情緒接近崩潰，指港鐵要求前線人員趕往黃大仙站協助清走站內積水，更被要求走進水浸的隧道裡面，直斥此舉漠視前線同事的生命安危。

張欣宇續指，黃大仙站是水浸黑點，即使地鐵站有防洪板，職員根本來不及手動安裝，建議安裝可以一鍵升起的遙控防洪板，「雖然需要一筆資金，但像黃大仙這些水浸黑點站，港鐵值得投資。」他又建議港鐵加強有關站點員工「水中操作」等應急訓練。

昨晚情況應使用緊急通報系統

昨晚暴雨期間，不少市民因交通受阻被困巴士，或私家車死火要棄車離開。張欣宇稱，暴雨期間很多人需要求助，但民政處等政府部門的信息都是各自公布，「若市民想去臨時庇護中心，究竟在哪？」張欣宇建議設立應急指揮中心，統一發佈相關信息。他又認為，昨天的情況應該使用緊急通報系統，為需要求助的市民提供資訊之餘，亦可提醒市民勿前往低窪處等水浸地點。

張欣宇又認為政府太遲公布有關安排。認為昨夜種種情況，都能看出本港混亂的情況，但不少市民、家長仍然一直等待，認為政府做法和應對颱風蘇拉時有一定差距。

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記者：趙居逸