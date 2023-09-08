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【MIRROR成員】《大象的告別式》首演最後一星期倒數　Frankie強尼感謝粉絲應援

娛樂 19:19 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

陳瑞輝（前左）、強尼（後右）、黃靖程（前右）及馮志佑（後左）。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）主演音樂劇《大象的告別式》將於9月15日開鑼，距離首場演出尚餘一星期，Frankie、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑目前正在密鑼緊鼓地進行綵排，力求為觀眾帶來最精采的演出。

從大會釋出的排練花絮所見，幾位演員全情投入地進行綵排，除了有Frankie與十小龍牽手對望的感人場面，Frankie與強尼更大展精湛舞技，令人對劇情充滿好奇與期待。

【大象的告別式】《我們的青春日誌》陳恩碩新作　Frankie首演舞台劇與強尼拍檔

感謝Fans Club應援
 
Frankie表示：「排練過程中，大家一起經歷各種甜酸苦辣，讓我感受良多，同時亦十分開心。作為音樂劇新手，特別多謝導演鄧偉傑的指導，以及拍擋十小龍、強尼及馮志佑的專業意見及包容。此外，我更要感謝香港及北美Fans Club的應援。有各位加油打氣，我們定會場場Good Show！」
 
幾位演員雖然只是第一次合作，但大家可謂一拍即合，很快已經打成一片。強尼表示：「雖然我們進行排練和討論劇情時均十分認真及投入，但在休息時則喜歡互相分享哪裡有美食及咖啡，氣氛輕鬆愉快！」

粉絲購全數門票

對於有粉絲在網上透露已購入音樂劇全數13場的門票以示支持，強尼說：「大家的支持就是我們最強的動力，雖然過去一星期香港連環遭受颱風及暴雨，但無礙我們盡善盡美的決心，排練仍如常進行。距離開Show只有一星期，希望到時在劇院見到大家！」

至於《大象的告別式》幕後班底為締造全港首個原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的陳恩碩出品及擔任監製、著名舞台劇導演鄧偉傑執導、許晉邦編劇，以及金牌音樂人孔奕佳擔任音樂總監。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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