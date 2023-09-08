【我的天堂城市】姜濤往台灣宣傳新片初見宋芸樺　粉絲塞爆西門町變姜濤町

▲ 導演俞聖儀（左一）、監製唐在揚（右起）、演員李嘉文、魏蔓、姜濤、宋芸樺、姚淳耀。

由MIRROR成員姜濤、宋芸樺、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演、台灣才女導演俞聖儀執導的電影《我的天堂城市》在昨日（9月7日）於台灣舉行首映禮，台前幕後齊出席。

姜濤專誠飛往台北宣傳，現場來自不同地方的數百粉絲塞爆西門町。他在《我的天堂城市》飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，Mirror的成員中有更厲害的人」。

被問到在紐約拍攝時的趣事，姜濤笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」他還試過與當地人在街頭「切磋舞技」，享受跨國的文化交流。

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▲ 《我的天堂城市》全球首映會在國賓大戲院鉅院廳盛大舉行，800人齊聚搶先看片。

自小崇拜羅志祥

姜濤在首映禮上透露，從小就崇拜羅志祥：「我聽他（羅志祥）的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，更笑指學習到的多為髒話不方便現場示範。

同時他透露，數個月曾到台灣拍攝MV，是次宣傳之行將停留時間約4至5天比較充裕，希望在旅程中能嘗到梅子粉加地瓜球、牛肉麵及車輪餅。

姜濤宋芸樺首次碰面

而姜濤亦透露曾看過《我的少女時代》，對女主角宋芸樺很有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲，全程二人都未有對戲的機會，到台灣首映禮才第一次見面，姜濤在芸樺面前不禁大讚：「本人比電影還漂亮！」

而李嘉文在片中與姜濤演情侶，她表示自己已經住在紐約很多年，片巾許多場景都是她生活中的一部分，接受訪問時笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」

▲ 姜濤和宋芸樺在首映禮才第一次相見。

同時，李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。

她對拍攝《我》片亦大呼緊張：「一開始知道對手演員是姜濤有點緊張，不過因為我們都是香港人，一見面就說廣東話，聊得很開心。」

西門町變姜濤町

《我的天堂城市》為台灣才女導演俞聖儀的首部劇情長片，她將美國及工作生活近20年的經驗，交織出異鄉人在紐約追夢所面對的不同際遇，昨晚全球首映在台灣舉行，對她意義重大，俞聖儀緊張又興奮：「開心到快昏了，今晚對我來說就像大團圓！我覺得這是一部療癒電影，希望可以療癒所有在生活中寂寞、徬徨的人們。」

而姜濤出場時粉絲立刻陷入瘋狂，尖叫聲不斷，監製唐在揚亦打趣表示：「今晚好像到了香港一樣，以前聽過姜濤灣，今天西門町變成姜濤町了！」

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