【輕生】青少年自殺率新高按年急升22% 　港大：強烈無望感看不到「明天會更好」

本港自殺率有上升趨勢，港大防止自殺研究中心昨公布，去年錄得最新的15至24歲青少年自殺率為12.2（每10萬人計），創歷年新高，並按年急升22%，更較8年前增幅達1倍。



中心總監葉兆輝分析，年輕人自殺率飈升源於疫情及社會層面等因素，令年輕人感到「強烈無望感」，提到開學後已錄得1宗學生自殺個案，呼籲社會關注年輕人情緒問題。

中心昨公布，15至24歲青少年自殺率由2014年的6.2，逐年遞增至去年12.2，並較前年錄得10，按年增幅達22%；短短8年間自殺率增幅更高達1倍（見表）。

去年86人輕生 較前年激增43%

中心估算去年有86名年輕人自殺，較前年60人增加43%，葉兆輝形容升幅急劇。

至於港人整體自殺率為14.5，按年升近18%。扣除人口老化等因素的自殺率為10.6，仍較國際平均的自殺率高。



葉兆輝分析，疫情下停課等因素，令去年自殺率飆升，希望隨疫後復學，年輕人情緒狀況可回復平穩，但他提到9月開學至今已錄1宗青少年自殺個案，對開學情況「有少少擔心」，呼籲學生如遇情緒問題應盡快求助。

他又指，年輕人感到「強烈無望感」，世界各地都有類似情況，包括個人、社會上流機會，甚至貧窮及氣候問題等，令年輕人「睇唔到明天比今天更加好」。

競爭力弱憂難上流 低學歷高危

同時，葉兆輝分析，學歷初中或以下人士自殺風險是普通人的3倍，這類年輕人大多輟學及失業，於現時失業率低的情況下，競爭能力低的年輕人會自覺「更加慘」，憂慮這類年輕人長遠失去向上流機會，成為自殺高風險人士。



「生命熱綫」執行總監吳志崑指，熱綫服務需求急劇上升，每月平均接聽超過1萬個來電，而青少年來電中有16%面對就業及經濟困難 （包括失業），另外3成青年面對情緒問題。



港大及生命熱綫建議政府及商界為年輕人提供更多支持，包括降低就職門檻、提供就職培訓，亦應容許面對情緒問題的年輕人，初投入職場時，上班較少日數以逐步適應環境。

記者：陳展棋