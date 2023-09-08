【黑色暴雨】前線人員走進水浸隧道修理　港鐵：已裝防水閘隧道已隔電

▲ (港鐵 fb)

受黑色暴雨影響，好多地方都出現嚴重水浸，包括港鐵多個車站。港鐵指，善後工作仍然全方位地進行中，但重點已由昨晚(7日)於多個車站緊急清理排水井堵塞，轉為今天的車站清理、扶手梯等設施的檢查和維修等等。

昨晚暴雨中，觀塘綫黃大仙站附近因大量雨水急促地湧入車站，發生嚴重水浸。港鐵維修團隊需要更多時間處理積水以及維修浸壞的鐵路設施，港鐵指希望公眾體諒，會盡快恢復服務。

對於有立法會議員不滿港鐵在搶修過程中，要求前線人員走進水浸的隧道進行修理工作，直斥此舉漠視前線的生命安危。港鐵稱，確認當時車站所有入口已裝好防水閘，確保無水再流入車站及隧道，隧道亦已隔電，才安排該組維修同事前往黃大仙站附近隧道段內清理排水井。 過程中人員評估情況後，確定需要處理隧道積水情況，決定繼續清理排水井淤塞，令隧道積水情況得以改善，感謝前線的專業精神。

港鐵又提到，進行善後工作期間，相關團隊一直密切監察住維修情況，進行風險評估及審視維修工作可行性，過程中一直與維修人員保持聯絡，感謝他們的付出，特別是處理突發事件，會繼續貫徹安全為首要精神，並與同事保持溝通，同時亦多謝乘客體諒，關心人員的安全同福祉。

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