  • 26°C
香港時間 : 2023909日 (週六) 00:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑雨水浸】教育局：學校可自決是否停課至下周一　逾20學校報告設施損毁

社會 22:47 2023/09/08

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

全港多區昨晚至今午仍出現嚴重水浸，圖為鰂魚涌康怡花園有家長帶小童外出涉水而行。（馮漢柱攝）

受到熱帶氣旋「海葵」殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，港府今（8日）宣布本港出現「極端情況」而宣布學校停課1天。教育局晚上再公布，至今接獲逾20宗校舍設施損毀報告，個別損毁嚴重，學校可按校本情況自行決定明日周六（9日）及下周一（11日）是否繼續停課。

教育局表示，所接獲校舍設施損毀報告包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毁嚴重。教育局稱正積極協助學校進行緊急維修，透過緊急修葺機制，向受影響資助學校提供支援。教育局委派的工程顧問及承辦商已即時與相關學校安排適當的維修，包括臨時修葺，以協助學校盡快恢復正常運作。

教育局續稱，為確保學生安全和順利上學，若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定明日（9日）和下周一（11日）是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。

跨境學童上學方面，教育局未有公布停課，稱一直與有關學校及校巴公司保持聯繫，並透過學校向家長提供邊境管制站交通安排的最新資訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

颱風 學校 中小學教育 小學 中學 交通 暴雨 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
11:39 2023/09/08
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
12:16 2023/09/06
【開學季】開學後三餸飯大排長龍　打工仔不滿學生外出用膳：無晒規矩
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？
16:22 2023/09/07
【夫妻爭吵】夫當街指責妻出軌派帽　狂打自己頭爆喊︰為什麼嫁給我？