【黑雨水浸】教育局：學校可自決是否停課至下周一　逾20學校報告設施損毁

▲ 全港多區昨晚至今午仍出現嚴重水浸，圖為鰂魚涌康怡花園有家長帶小童外出涉水而行。（馮漢柱攝）

受到熱帶氣旋「海葵」殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，港府今（8日）宣布本港出現「極端情況」而宣布學校停課1天。教育局晚上再公布，至今接獲逾20宗校舍設施損毀報告，個別損毁嚴重，學校可按校本情況自行決定明日周六（9日）及下周一（11日）是否繼續停課。

教育局表示，所接獲校舍設施損毀報告包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毁嚴重。教育局稱正積極協助學校進行緊急維修，透過緊急修葺機制，向受影響資助學校提供支援。教育局委派的工程顧問及承辦商已即時與相關學校安排適當的維修，包括臨時修葺，以協助學校盡快恢復正常運作。

教育局續稱，為確保學生安全和順利上學，若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定明日（9日）和下周一（11日）是否繼續暫停面授課堂及校園活動，並須盡快通知所有家長及學生。

跨境學童上學方面，教育局未有公布停課，稱一直與有關學校及校巴公司保持聯繫，並透過學校向家長提供邊境管制站交通安排的最新資訊。

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責任編輯：馮琪雅