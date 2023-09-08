【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏　設施修復完成周一料可復課

▲ 學校多處出現水浸、積水或滲漏。（學校提供相片）

黑雨成災，昨晚全港多區頓成澤國，教育局今晚（8日）再公布，至今接獲逾20宗校舍設施損毀報告，容許學校按校本情況決定是否停課至下周一（11日）。屬水浸重災區之一的北區，有小學清理場地後，料明日周六（9日）可如期舉行開放日。

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上水鳳溪第一小學校長朱偉林向本報表示，受大雨影響，部分花圃的露天水渠未能完全排水，令花園部份位置輕微水浸。另外，因校舍較舊，中座校舍和南、北兩座校舍間夾縫位，均出現滲漏，導致油印室及言語治療室出現漏水滲水現象；因去水渠淤塞，部分年級走廊去水位置亦出現積水。

該校學生明日周六毋須上學，朱偉林稱，經清理積水後，明天招待北區幼稚園的開放日活動，料可如期舉行，其後設施修復後，估計下周一可如常上課。

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記者：馮琪雅