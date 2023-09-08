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【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務　蓮塘香園圍口岸繼續關閉

社會 23:50 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

政府宣布極端情況於周六凌晨完結，隨著天氣情況緩和，公共交通陸續恢復。

  • 蓮塘／香園圍口岸及文錦渡口岸 旅客及貨運清關服務繼續暫停 直至另行公告。
  • 九巴及龍運：除N118、N271和NA47需要改道，其餘深宵及通宵路線回復正常服務。
  • 城巴表示，今日日間路線正繼續維持有限度服務。另周六起恢復全部通宵巴士(包括N線及NA線)服務，當中3條通宵路線包括N8、N118及NA12將臨時改道行駛。
  • 電車服務回復正常服務。
  • 港鐵表示，有信心明天恢復觀塘綫全綫服務，黃大仙站明天將重開，惟部分出入口或需關閉。

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