【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務 蓮塘香園圍口岸繼續關閉 社會 23:50 2023/09/08 分享： 分享： 熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR 政府宣布極端情況於周六凌晨完結，隨著天氣情況緩和，公共交通陸續恢復。蓮塘／香園圍口岸及文錦渡口岸 旅客及貨運清關服務繼續暫停 直至另行公告。九巴及龍運：除N118、N271和NA47需要改道，其餘深宵及通宵路線回復正常服務。城巴表示，今日日間路線正繼續維持有限度服務。另周六起恢復全部通宵巴士(包括N線及NA線)服務，當中3條通宵路線包括N8、N118及NA12將臨時改道行駛。電車服務回復正常服務。港鐵表示，有信心明天恢復觀塘綫全綫服務，黃大仙站明天將重開，惟部分出入口或需關閉。 相關文章 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 23:23 2023/09/08 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 23:30 2023/09/08 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 23:37 2023/09/08 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務 蓮塘香園圍口岸繼續關閉 23:50 2023/09/08 【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務 蓮塘香園圍口岸繼續關閉 你可能感興趣 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 23:23 2023/09/08 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 23:30 2023/09/08 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 23:37 2023/09/08 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務