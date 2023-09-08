【黑雨水浸】茶果嶺村晚上山泥傾瀉 需要緊急疏散 社會 23:57 2023/09/08 分享： 分享： 熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR 茶果嶺村晚上發生山泥傾瀉，範圍約20米乘20米，居民需要緊急疏散，暫無人受傷。警察正進行疏散行動，現場消息指，居民將會被疏散至鄰近的社區中心。 相關文章 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 23:23 2023/09/08 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 23:30 2023/09/08 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 23:37 2023/09/08 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務 蓮塘香園圍口岸繼續關閉 23:50 2023/09/08 【黑雨水浸】大部分通宵巴士回復正常服務 蓮塘香園圍口岸繼續關閉 你可能感興趣 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 23:23 2023/09/08 【黑雨水浸】北區重災有小學多處水浸及滲漏 設施修復完成周一料可復課 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 23:30 2023/09/08 【黑雨水浸】政府宣布極端情況凌晨12時結束 市民仍需高度警覺 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務 23:37 2023/09/08 【全港大水浸】醫管局門診服務明天回復正常 筲箕灣普通科門診需暫停服務