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熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
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【黑雨水浸】茶果嶺村晚上山泥傾瀉　需要緊急疏散

社會 23:57 2023/09/08

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

茶果嶺村晚上發生山泥傾瀉，範圍約20米乘20米，居民需要緊急疏散，暫無人受傷。

警察正進行疏散行動，現場消息指，居民將會被疏散至鄰近的社區中心。

 

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