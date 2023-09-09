【黑雨水浸】搶修逾1日觀塘綫全綫通車 黃大仙站重開月台門常開

▲ 黃大仙站昨日經搶修及抽走積水，今日可以重開。（曾秋文攝）

本周四（7日）晚上世紀暴雨令本港多區水浸，多條主要幹道及港鐵都被癱瘓，其中受黃大仙水浸影響，石硤尾至彩虹站暫停服務超過1日。港鐵今晨（9日）宣布，經港鐵人員努力處理水浸損毀及確定鐵路安全運作，今日觀塘綫恢復提供全綫列車服務，黃大仙站重新開放，而B3出入口維持關閉。

港鐵表示，由於前晚突然有大量雨水急速湧入黃大仙站，雨水短時間入湧入月台位置，更進入路軌範圍，港鐵遂採取緊急措施，暫停觀塘綫隧道段，即黃埔至觀塘站列車服務，並關閉相關路段的車站。經通宵處理積水後，昨日已恢復黃埔至石硤尾站，以及彩虹至調景嶺站路段，但石硤尾至彩虹站昨仍封閉，經過第2晚通宵搶修及泵走積水，確定設備可安全服務後，今晨決定觀塘綫全綫重開，黃大仙站亦重新開放。

不過港鐵指，黃大仙站設施修復工作需時，設施亦可能需要整個更換，黃大仙站設施將提供有限度服務，車站會有額外職員協助乘客。



其中，入閘機亦在水浸期間受損，預計黃大仙站出入閘及等車時間可能較長，港鐵呼籲乘客忍讓並遵從職員指示。車站内個別位置仍有可能出現滲漏情況，乘客進出車站時請小心留意。



至於黃大仙站月台幕門會維持打開，乘客等車時注意安全。由於該站的升降機及扶手電梯修復需時，港鐵呼籲乘客在可能的情況下，可以選擇使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫，並為行程預留充裕時間。



港鐵又指，會繼續積極進行修復工作，令設施盡快投入服務。

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責任編輯：吳雋妍